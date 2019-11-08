في زيارة رسمية.. روحاني يتوجّه إلى روسيا نهاية الأسبوع الحالي

الوقت- يجري الرئيس الإيراني حسن روحاني، نهاية الاسبوع الحالي، زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية برويز اسماعيلي، في تصريح له: إن حجة الإسلام حسن روحاني، سيزور سوتشي في روسيا للمشاركة في القمة الثلاثية لإيران وروسيا وأذربيجان التي ستعقد يوم الأربعاء 14 اغسطس.

وتابع: في هذه القمة بالإضافة إلى المباحثات بين رؤساء إيران وروسيا وأذربيجان بهدف زيادة تعزيز التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك الاتصالات الإقليمية، سيصدر قادة الدول الثلاث بياناً مشتركاً أيضاً.

وبيّن أن روحاني سيجري على هامش قمة سوتشي، لقاءات منفصلة مع الرئيسين الروسي والأذري حيث ستتم مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية.

وسيرافق روحاني خلال هذه الزيارة، وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، وسيعود إلى طهران مساء الأربعاء.