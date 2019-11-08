موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 10 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي؛ هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي؛ هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟ الفجوة بين الرياض وأبو ظبي حول مستقبل ومصير اليمن ليست خافيةً علی أحد، وعلى الرغم من أن البلدين متفقان على عداءهما لأنصار الله، إلا أن هذا العدو المشترك لم يوحدهما تمامًا في حل جميع خلافاتهما.

التايمز البريطانية: أمريكا يتم تدميرها من الداخل الوقت- قالت صحيفة التايمز البريطانية في مقال لها أن أمريكا تدمّر من الداخل، وفقاً لتقرير أعدّه المدعي العام الأمريكي السابق ديفيد هيكتون، فإن الزعماء الأمريكيين فشلوا في التصدي للإرهاب القومي الأبيض، حيث أعلنت مؤسسة الأمن والسياسة وقانون الإنترنت في جامعة بيتسبرغ أن: "حماية تفوّق البيض تشكّل تهديداً أكبر الآن من الإرهاب الدولي، نحن نتعرّض للتدمير من الداخل".

فضائح أخلاقية للسعودية والإمارات.. التسابق على شراء السبايا الايزيديات الوقت- قام تنظيم داعش الارهابي خلال السنوات الماضية بعرض الايزيديات العراقيات المختطفات لديه، لاسيما الجميلات، للبيع في أسواق النخاسة في داخل الأراضي العراقية والسورية، بأسعار مرتفعة بالدولار للسعوديين والإماراتيين.

"التهديد الصاروخي" ضربة أنصار الله القاصمة للتحالف إن إجراءات أنصار الله قد دفعت قادة الإمارات إلى فهم حقيقي لظروف الحرب وإدراك أنهم لن يحققوا النصر العسكري، ويجب عليهم الامتناع عن الولوج في هذا المستنقع قبل أن تدمر الصواريخ اليمنية اقتصادهم الزجاجي.

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟ الوقت- تُحضر تركيا نفسها مجددا لشن حملة عسكرية على شرق الفرات على غرار حملاتها السابقة والتي بدأتها قبل عامين تقريبا تحت مسمى "درع الفرات" ودامت 8 أشهر، وكانت الغاية منها تطهير المنطقة من تنظيم ....

أخبار

موسوي لواشنطن: لا تنتظروا اتصالاً من إيران!

موسوي لواشنطن: لا تنتظروا اتصالاً من إيران!

الوقت- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها غير مهتمة بدعوات التفاوض الأمريكية، ما دامت العقوبات على اقتصاد البلاد وعلى قائد الثورة آية الله علي خامنئي مستمرة.

القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف قضاء خانقين خلال عيد الأضحى الوقت- أحبطت القوات العراقية مخططاً إرهابياً لاستهداف قضاء خانقين في محافظة ديالى شرقي العراق بهجمات خلال عيد الأضحى.

في زيارة رسمية.. روحاني يتوجّه إلى روسيا نهاية الأسبوع الحالي الوقت- يجري الرئيس الإيراني حسن روحاني، نهاية الاسبوع الحالي، زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رئيس الوزراء العراقي: سنعدم أجانب "داعش" في العراق الوقت-أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال مقابلة له مع قناة عراقية محلية أنّ بلاده لم تعطِ وعداً لأية دولة بتخفيض

قطر: دور الامارات في اليمن قذر وارهابي! الوقت- أعلن أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، في تغريدة له على حسابه في تويتر إن "دور الإمارات في اليمن قذر وارهابي" ومشابه لما حدث في مصر وليبيا.

بالصور...كيم جونغ اون يرد على التدريبات الامريكية الكورية الجنوبية بتجربة صاروخ جديد الوقت-قالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، صباح اليوم الأحد، أن زعيمها، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار عملية إطلاق "سلاح جديد"، في إشارة إلى المقذوفين الاثنين اللذين تم إطلاقهما في اليوم السابق.

بالصور ...الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع وسط دمشق الوقت- أدى الرئيس السوري، بشار الأسد، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الأفرم بالعاصمة السورية دمشق.

تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيئول... وبيونغ يانغ تحتج! الوقت-أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأحد، عن بدء تدريباتهما العسكرية المشتركة على نطاق واسع، والتي ستستمر لمدة عشرة أيام.

أكثر من 100 ألف فلسطيني أدوا صلاة العيد في رحاب المسجد الاقصى الوقت- قالت القناة الـ 13 العبرية ، صباح اليوم الأحد بأن الآلاف من المستوطنين بدأوا بالتوافد إلى ساحة حائط البراق لأداء طقوس دينية يهودية، في ذكرى ما يسمى بـ "خراب الهيكل" المزعوم.

تحت ضغط سعودي، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا تبدأ بالانسحاب من عدن الوقت- قالت مصادر يمنية عدنية صباح اليوم الأحد بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي

قوات تابعة للإمارات تسيطر على كل معسكرات هادي بعدن الوقت- سيطرت القوات التابعة للإمارات على كل معسكرات قوات رئيس الحكومة المستقيلة عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن جنوبي اليمن.

الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي بالجوف الوقت- تمكّنت وحدات القناصة التابعة للجيش اليمنى واللجان الشعبية من قنص عدد من مرتزقة قوات العدوان السعودى في محافظة الجوف.

بارجة بريطانية "تهرب" من الخليج الفارسي.. ما القصة؟ الوقت- انتشر في الساعات القليلة الماضية على وكالات أنباء إيرانية غير رسمية وصفحات إخبارية على وسائل التواصل فيديو يظهر "فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني".

الامام الخامنئي في رسالة الحج: صفقة القرن ومؤامرات الاستكبار مصيرها الفشل والهزيمة الوقت-وجه الامام السيد علي الخامنئي رسالة لحجاج بيت الله الحرام اكد فيها ان فلسطين اليوم من أهم قضايا العالم الاسلامي، وهي في مقدمة كل القضايا السياسية المتعلقة بالمسلمين من أي مذهب او عرق او لغة كانوا. واستعرض الامام الخامنئي الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني مشيدا بصموده وعدم رضوخه للهزيمة وهو متواجد اليوم في الساحة باندفاع وشجاعة أکثر مما کان عليه بالأمس إلا أن تحقيق النتيجة بحاجة إلى دعم کل المسلمين.

مليونا حاج يصعدون إلى عرفات الوقت- منذ فجر اليوم بدأ نحو مليوني حاج، أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على

القناة الإسرائيلية 12: نتنياهو يكذب ... وهناك حرب عقول بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد عملية غوش عتصيون! الوقت-نفت القناة الإسرائيلية الـ12 ما أعلنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو،

فلسطينيو القدس يحشدون لصلاة العيد في الاقصى الوقت-قالت هيئاتٌ إسلاميةٌ يوم أمس الجمعة في بيان لها

عمليتان هجوميتان على مطار أبها بالسعودية عمليتين هجوميتين على مطار أبها بالسعودية

اشتداد الاقتتال بين جماعات العدوان في عدن الوقت- تتواصل الاشتباكات في المناطق الجنوبية بين مسلحين تابعين لمنصور

حزب الله يعزي باستشهاد السيد ابراهيم بدرالدين الحوثي: سقوط القادة شهداء هو بشارة نصر الوقت- أصدر حزب الله “ بياناً يوم أمس الجمعة تقدم به من الشعب

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

موسوي لواشنطن: لا تنتظروا اتصالاً من إيران!

في زيارة رسمية.. روحاني يتوجّه إلى روسيا نهاية الأسبوع الحالي

القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف قضاء خانقين خلال عيد الأضحى

الموافقة علی الإفراج المؤقت عن الشيخ الزكزكي وفشل الضغوط على الشيعة النيجيريين

محادثات السلام الأفغانية وانعكاساتها الكبيرة علی قضية كشمير

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟

لاريجاني: هناك العديد من القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة يمكن أن تكون أهدافاً محتملة

إنجاز إيراني جديد في مجال القنابل الموجّهة بالأقمار الصناعية.. كيف تعمل هذه القنابل وما هي أبرز مميزاتها ؟ + صور

الجيش السوري يستأنف عملياته في منطقة خفض التصعيد في إدلب

السعودية والإمارات تغيران بوصلتهما نحو إيران.. هل سترجع العلاقات بينهم كسابق عهدها؟

واشنطن تدخل 200 شاحنة وعربة عسكرية إلى مدينة القامشلي دعما لميليشيا “قسد” الانفصالية

قوات تابعة للإمارات تسيطر على كل معسكرات هادي بعدن

بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على فنزويلا.. مادورو يجمّد المحادثات مع المعارضة

إيران تعلن توقيع اتفاقية عسكرية بحرية مع روسيا

آملي لاريجاني: سلوكيات الأمريكيين نابعة من العجز واليأس والمأزق في سياستهم الخارجية

بارجة بريطانية "تهرب" من الخليج الفارسي.. ما القصة؟

اللواء حسين سلامي: نمتلك الاقتدار والجهوزية اللازمة لأي حرب عسكرية

استشهاد يمني وإصابة 4 بقصف لقوى العدوان السعودي على الحديدة

العقوبات على "حزب الله".. إلى أي مدى وصل الانحطاط الأمريكي؟

مكائد الأخ الأكبر.. أنياب "ترامب" السامة تلدغ الثعالب البريطانية

اصطدام بين مجلس النواب الأمريكي وترامب

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية

هل سرّع ترامب من خطوات روسيا والصين نحو الشرق الأوسط؟

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"!

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.. الأهداف والدوافع

صفقة القرن: قنبلة موقوتة سترتدّ على أصحابها

الداخلية الكويتية تنشر صور عناصر "الخلية" التي تم ضبطها

الفشل السعودي امتداد طبيعي للفشل الإسرائيلي

ما هو مصير الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الحرب القادمة؟

"ابن سلمان" يظل وحيداً في اليمن بعد رحيل الإمارات.. هل ستجبره الهزائم المتتالية على التفاوض؟

رئيس الوزراء العراقي في طهران.. ما هي الرسائل الإقليمية التي تكتنفها هذه الزيارة ؟

ما هي أبعاد زيارة حماس إلى موسكو؟

باقر درويش: أدلة تدين الملك بالتورط مع القاعدة.. hنتهاكات حقوق الإنسان على عينك يا تاجر !!

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي؛ هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟

الإثنين 10 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
الخلافات بين الرياض وأبو ظبي؛ هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟

مواضيع ذات صلة

تحت ضغط سعودي، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا تبدأ بالانسحاب من عدن

قوات تابعة للإمارات تسيطر على كل معسكرات هادي بعدن

اشتداد الاقتتال بين جماعات العدوان في عدن

أطباء بلا حدود تعلق العمل في مدينة عدن جنوبي اليمن

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت – الإشتباكات الحاصلة بين ميليشيات ما يسمی بالحزام الأمني المدعومة من الإمارات وجزء من المجلس الانتقالي في الجنوب مع قوات منصور هادي المدعومة من السعودية، أدخلت مدينة عدن الساحلية الاستراتيجية هذه الأيام في أجواء من الاضطرابات الدامية والانفلات الأمني. وتفيد آخر الأنباء أن القوات المدعومة من الإمارات قد تمكنت من السيطرة على المدينة والاستيلاء علی قصر المعاشيق.

المعركة بين القوات المدعومة من السعودية وتلك المدعومة من الإمارات في عدن ليست حدثاً غير مسبوق. فقد حصلت الصراعات مرارًا وتكرارًا على مر السنين التي أصبحت فيها المدينة المركز الرئيسي للحکومة اليمنية المستقيلة وکذلك القاعدة الرئيسية للانفصاليين في الجنوب.

 من ناحية أخرى، فإن الفجوة بين الرياض وأبو ظبي حول مستقبل ومصير اليمن ليست خافيةً علی أحد، وعلى الرغم من أن البلدين متفقان على عداءهما لأنصار الله، إلا أن هذا العدو المشترك لم يوحدهما تمامًا في حل جميع خلافاتهما. ورغم هذه الخلفية، لکن الجولة الجديدة من الاشتباكات في الأجواء المتوترة في المنطقة هذه الأيام، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء غزو التحالف الذي تقوده السعودية لليمن، ترجع إلى اتساع الهوة بين السعودية والإمارات.

فيما يلي سنحاول دراسة بعض أسباب النزاع الأخير في عدن.

جماعة الإخوان المسلمين اليمنية؛ نعم أم لا؟

واحدة من عجائب الأزمة اليمنية هي تعاون حزب الإصلاح الإخواني مع السعوديين. يعتقد حكام الرياض، المعارضون بشدة لحركة الإخوان المسلمين بجميع فروعها، أن منصور هادي وحليفه، أي حزب الإصلاح، يتمتعان بالكفاءة والقدرة على إدارة الحكومة اليمنية، ويتصورون أن الهيكل القبلي اليمني سوف يجعل من التعصب العرقي لحزب الإصلاح ذا أولوية أمام أفكارهم الدينية الإخوانية، ولا يتصرفون مثل فروع الإخوان الأخرى. في الوقت نفسه، لا يريد السعوديون أن يسيطر الإخوانيون على الحكومة اليمنية، ولكنهم يحاولون إضعاف أنصار الله من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين اليمنية كقوة أيديولوجية.

لكن لدى الإمارات فكرة مختلفة عن السعوديين تماماً. حيث تری أبو ظبي بأن الثقة في أحزاب وجماعات الإخوان المسلمين، ودعمهم سياسياً وعسكرياً، ليست بالفکرة السديدة حتى للمنافسة أو العداء لأنصار الله، وليس لها نهاية سعيدة. ذلك أن جماعة الإخوان المسلمين لديهم الحافز والقدرة على خلق تهديدات خطيرة على الاستقرار السياسي في الإمارات إذا ما استولوا على السلطة في المستقبل. فليس من المستغرب إذن أن تسعى الإمارات إلى تقويض قوة حزب الإصلاح ومنصور هادي من خلال استغلال ميليشياتها المرتزقة، بما فيها بعض الجماعات ذات النزعات السلفية.

إنسحاب الإمارات من اليمن والقلق بشأن المستقبل

منذ عدة أسابيع والانسحاب الإماراتي التدريجي من اليمن قد بدأ، حيث تحاول أبو ظبي الخروج من حرب اليمن الاستنزافية بطريقة مشرفة وبأقل قدر من الأضرار، وتقليل التوترات بينها وبين إيران. وفي مثل هذه الظروف، فإن امتلاك اليد العليا في معادلات اليمن والمحادثات المستقبلية يتطلب الحفاظ على ورقة لعب قيمة، ولا ورقة أفضل من السيطرة على واحدة من أكثر المناطق الإستراتيجية في اليمن، أي مدينة عدن.

وجود القوات المدعومة من الإمارات في عدن بالإضافة إلی الحفاظ على التفوق الجيوسياسي، سيمنح حكام أبو ظبي السيطرة على الوضع وإدارته بعد المغادرة، ويعتبر ورقةً رابحةً مهمةً، خاصةً بالنظر إلى الطموحات الإقليمية للإمارات وأطماعها في احتياطيات الطاقة اليمنية.

يبدو في الوقت الحالي أن ميزان القوى قد تغير لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني التي تدعمها الإمارات، لكن هذا لا يعني انتصارهم الکامل والسيطرة على جنوب اليمن. الأوضاع في المنطقة غير مستقرة ولأن جزءاً كبيراً من القوات على كلا الجانبين هم مرتزقة ويقاتلون بالوکالة، فلا توجد ثقة کبيرة في ولائهم.

في الوقت نفسه، لا ينبغي تصور الخلاف السعودي الإماراتي حول السيطرة على عدن عميقاً أکثر من اللازم. فلعل أحد أهداف هذه الاشتباكات هو تمهيد الطريق لفصل جنوب اليمن، بحيث تسعی الرياض وأبو ظبي للقول بأن هذا الانفصال هو النتيجة الطبيعية للنزاعات الطائفية والقبلية في اليمن، ونفي مسؤوليتهما عن ذلك.

کما لا ينبغي تجاهل تأثير الاشتباکات في عدن على توسع دائرة الحرب في أماكن أخرى في جنوب اليمن. فبالنظر إلی الموقع الاستراتيجي لميناء عدن قد تمتد الأزمة إلی أجزاء أخرى من جنوب اليمن.

ولا ينبغي أن ننسى أيضاً أن هذه المرة، كما هو الحال دائمًا، المتضرر الرئيسي من الحرب هو المواطن اليمني العادي. إذ يعد ميناء عدن من أهم نقاط استيراد السلع الأساسية إلى اليمن، وأي صراع وعدم استقرار فيه سيكون له تأثير مباشر على أسعار المواد الغذائية والوقود والدواء والمواد الأساسية الأخرى التي يحتاجها اليمنيون، ويجعل حياتهم اليومية أكثر صعوبةً.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

عدن الإمارات السعودية قوات الحزام الأمني المجلس الانتقالي الجنوبي الرياض أبوظبي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة