التايمز البريطانية: أمريكا يتم تدميرها من الداخل

الوقت- قالت صحيفة التايمز البريطانية في مقال لها أن أمريكا تدمّر من الداخل، وفقاً لتقرير أعدّه المدعي العام الأمريكي السابق ديفيد هيكتون، فإن الزعماء الأمريكيين فشلوا في التصدي للإرهاب القومي الأبيض، حيث أعلنت مؤسسة الأمن والسياسة وقانون الإنترنت في جامعة بيتسبرغ أن: "حماية تفوّق البيض تشكّل تهديداً أكبر الآن من الإرهاب الدولي، نحن نتعرّض للتدمير من الداخل".

وبحسب تقرير المجلة الذي أعدّه فيرو بيميكو: "عندما تفكر في الإرهاب، ما هي الصورة التي تأتي إلى ذهنك، إن الصورة التي رآها الأمريكيون (الإرهابيون) في كوابيسهم هي رمز لمرتكبي هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أي إرهابي، وليس شاباً يعمل لمصلحة التفوق الأبيض على أطراف دالاس".

قبل وقت طويل من 3 أغسطس في إل باسو ، تكساس ، قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في متجر وول مارت - المليء بالعملاء الذين كانوا يتسوّقون للعام الدراسي الجديد - من المعروف أن القتلة كانوا وطنيين لمصلحة التفوق الأبيض في الإرهاب في أمريكا، منذ هجمات 11 سبتمبر ، كان المتشددون البيض وغيرهم من الناشطين اليمنيين المتطرفين مسؤولين عن حوالي ثلاثة أضعاف عدد الهجمات على الأراضي الأمريكية، وفقاً لدراسة "رابطة مناهضة التشهير" يمثل اليمينيون المتطرفون 5٪ من المجرمين الذين ارتبطت أعمالهم بالتطرف الداخلي، وهذا الرقم في ارتفاع. وكان عدد الأشخاص الذين قتلوا على أيدي الأمريكيين المتطرفين اليمنيين في أمريكا العام الماضي أعلى من أي وقت مضى منذ تفجير أوكلاهوما سيتي في عام 2008، ومعظم تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في الإرهاب المحلي كانت بدعم أبيض منذ أكتوبر.

وتابعت المجلة البريطانية بالقول أنه ومع ذلك، فشل القادة الأمريكيون في الرد على هذا التهديد، حيث وصف المسؤولون الفيدراليون الحاليون والسابقون وموظفو إنفاذ القانون في أكثر من خمس مقابلات مع التايمز، إحباطهم على أنهم يتجاهلون التحذيرات والتهديد المتزايدة للإرهاب لكونهم من أصحاب التفوق الأبيض، خلال العقد الماضي، فشلت محاولات عديدة لإعادة تركيز الموارد الفيدرالية على هذه القضية.

جميع المكاتب التي كان من المفترض أن تنسّق الاستجابة المشتركة بين الوكالات للتطرف اليميني تم تمويلها وتزويدها بالموظفين، لكن تم فصلها فيما بعد بسبب المخاوف القانونية والسياسية.

يقول مسؤولو " مكتب التحقيقات الفدرالي إن 5 بالمئة فقط من مكافحة الإرهاب يعملون حالياً على التحقيقات الداخلية، وتشمل القضايا التي يعمل غليها العملاء تحقيقات لميليشيا في أوهايو يزعم أنها تخزن متفجرات لصنع قنبلة، والمتهم أيضاً ضابط خفر السواحل الذي يعتبر نفسه من مؤيدي البيض حيث وجدت ترسانة للأسلحة داخل شقته في واشنطن العاصمة، ما أدّى إلى سلسلة من الجرائم: - هجوم أبريل على كنيس خارج سان دييغو أسفر عن مقتل واحد، وهجوم 6 يوليو على مهرجان السير في غيلمور، كاليفورنيا ، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة، وقد حُكم على سيزار سيوك، رجل في فلوريدا بالسجن لمدة خمس سنوات في 8 أغسطس / آب بعد اعترافه بإرسال قنبلتين إلى الديمقراطيين ونقاد الرئيس دونالد ترامب.

قال الوكيل الخاص السابق (FBI) مايكل ميمان في لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب في مايو / أيار إن FBI كان يحذر من التهديد الداخلي المتزايد لسنوات، لكنه لم يسمع من البيت الأبيض، ونتيجة لذلك، لم يولِ القادة في الماضي أولوية للعنف ضد المتعصبين البيض حتى وسط تهديدات من أصل محلي، وقد وصفوا لسنوات "الإرهاب البيئي" بأنه تهديد رئيس.

واختتم التقرير بالقول أن النتائج تسبّبت في إلهام القتلة واحداً تلو الآخر، ويمثل الإرهاب اليميني المتطرف مشكلة عالمية، ولكنه خطير للغاية في أمريكا لأنه يحتوي على عدد أكبر من الأسلحة للفرد من أي مكان آخر في العالم.

وقال ديفيد هيكتون: المشكلة هي أن لدينا قائداً عاماً يبدو أن خطابه يعطي مصداقية لكلمات اليمين المتطرف ومن المرجّح أنه يلهمها. وفي بيان نُشر على الإنترنت، قال الإرهابي الباسو إن الدافع وراء إطلاق النار هو "غزو إسباني لتكساس"، ومع ذلك، وفقاً لما ذكره أحد خبراء CNN، حذّر مقرّ حملة ترامب من "الغزو" على الحدود بنشر حوالي 2000 إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي.