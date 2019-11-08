تحت ضغط سعودي، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا تبدأ بالانسحاب من عدن

الوقت- قالت مصادر يمنية عدنية صباح اليوم الأحد بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا بدأت بالانسحاب من بعض المعسكرات والمواقع في عدن.

وكانت مصادر قد أفادت بموافقة المجلس الانتقاليّ على سحب قواته من المعسكرات التي سيطرت عليها وتسليمها للتحالف السعوديّ بعد ساعات على إعلان موافقته على دعوة التحالف السعوديّ الى وقف إطلاق النار.

وكانت الخارجية السعودية قد دعت أطراف المعارك في عدن إلى اجتماع في جدة وطالبت القوات المتحاربة بالانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها.

وكانت قوات الحزام الأمنيّ المدعومة إماراتياً قد أعلنت سيطرتها على القصر الرئاسيّ في مدينة عدن.

وقال مسؤول في هذه القوات لوكالة الصحافة الفرنسية إنّهم تسلّموا قصر المعاشيق من القوات الرئاسية من دون مواجهات.

وكالة الصحافة الفرنسية كانت قد ذكرت أن "الانفصاليين في جنوب اليمن أعلنوا سيطرتهم على القصر الرئاسي في عدن"، بعدما كانت وكالة رويترز قد نقلت عن الخارجية اليمنية التابعة للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي أن "الانفصاليين أنفسهم انقلبوا على الحكومة المعترف بها دولياً في عدن".