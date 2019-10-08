قوات تابعة للإمارات تسيطر على كل معسكرات هادي بعدن

الوقت- سيطرت القوات التابعة للإمارات على كل معسكرات قوات رئيس الحكومة المستقيلة عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وحسب قناة "العالم" إن كل القيادات العسكرية الموالية لهادي في القصر الرئاسي بالمعاشيق استسلموا وأغلب المعسكرات في عدن.

ووفقاً لمصادر مطلعة فقد سقط اللواء ٣٩ مدرع "معسكر بدر" واللواء الرابع حماية رئاسية وتبعهما اللواء الثالث حماية رئاسية كما انتهت المواجهات المسلحة في محيط منزل وزير داخلية هادي أحمد الميسري بعد ما تمكّنت القوات التابعة للإمارات من السيطرة على كل المنطقة.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا قوات قيادة التحالف التي كانت موجودة في قصر الرئاسة المعاشيق تغادره في مؤشر على سقوط القصر الرئاسي بيد القوات التابعة للامارات.

وقد كانت تلك القوة السعودية مكلفة بحماية القصر الرئاسي ومقر إقامة وزراء الحكومة ورئاستها.