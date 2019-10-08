الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي بالجوف

الوقت- تمكّنت وحدات القناصة التابعة للجيش اليمنى واللجان الشعبية من قنص عدد من مرتزقة قوات العدوان السعودى في محافظة الجوف.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكرى يمنى قوله اليوم إن أفراد مجموعة كاملة من المرتزقة قتلوا بكمين محكم في المهاشمة بمديرية خب والشعف كما تم قنص 6 عناصر آخرين من المرتزقة في جبهتي أسطر والعقبة بالمديرية ذاتها في عمليات متفرقة.

وأضاف المصدر إنه تم تدمير آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة حام بمديرية المتون الجوف.

وكانت وحدات القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت أمس من قنص ستة من مرتزقة قوات العدوان السعودي في قطاع جيزان.