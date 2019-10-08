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  السبت 8 ذی‌الحجه 1440

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أخبار

بارجة بريطانية "تهرب" من الخليج الفارسي.. ما القصة؟

بارجة بريطانية "تهرب" من الخليج الفارسي.. ما القصة؟

الوقت- انتشر في الساعات القليلة الماضية على وكالات أنباء إيرانية غير رسمية وصفحات إخبارية على وسائل التواصل فيديو يظهر "فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني".

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أخبار

بارجة بريطانية "تهرب" من الخليج الفارسي.. ما القصة؟

السبت 8 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
بارجة بريطانية "تهرب" من الخليج الفارسي.. ما القصة؟

بارجة بريطانية "تهرب" من الخليج الفارسي.. ما القصة؟

الوقت- انتشر في الساعات القليلة الماضية على وكالات أنباء إيرانية غير رسمية وصفحات إخبارية على وسائل التواصل فيديو يظهر "فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني".

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الوقت- انتشر في الساعات القليلة الماضية على وكالات أنباء إيرانية غير رسمية وصفحات إخبارية على وسائل التواصل فيديو يظهر "فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني".

وبحسب وسائل الإعلام، فقد ظهر في الفيديو متحدث إيراني وهو "يهاجم بريطانيا"، ويقول: إن "البارجة تهرب بينما ادعت أنها جاءت لحماية السفن التجارية".

وأشارت المواقع الإخبارية الإيرانية إلى أن الفيديو يعود إلى يوم الأربعاء الماضي، جنوب جزيرة أبو موسى في مضيق هرمز.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتصاعد التوتر جراء قيام مجموعات غير معروفة باستهداف سفن وناقلات نفط إماراتية وسعودية، وزاد من هذا التوتر قيام بريطانيا بتوقيف سفينة نفطية عند مضيق جبل طارق، لترد عليها ايران بالمثل وتوقف سفينة بريطانية في مياه الخلبج الفارسي.

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كلمات مفتاحية :

بريطانيا الخليج الفارسي ايران أبو موسى

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