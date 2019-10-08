بارجة بريطانية "تهرب" من الخليج الفارسي.. ما القصة؟

الوقت- انتشر في الساعات القليلة الماضية على وكالات أنباء إيرانية غير رسمية وصفحات إخبارية على وسائل التواصل فيديو يظهر "فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني".

وبحسب وسائل الإعلام، فقد ظهر في الفيديو متحدث إيراني وهو "يهاجم بريطانيا"، ويقول: إن "البارجة تهرب بينما ادعت أنها جاءت لحماية السفن التجارية".

وأشارت المواقع الإخبارية الإيرانية إلى أن الفيديو يعود إلى يوم الأربعاء الماضي، جنوب جزيرة أبو موسى في مضيق هرمز.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتصاعد التوتر جراء قيام مجموعات غير معروفة باستهداف سفن وناقلات نفط إماراتية وسعودية، وزاد من هذا التوتر قيام بريطانيا بتوقيف سفينة نفطية عند مضيق جبل طارق، لترد عليها ايران بالمثل وتوقف سفينة بريطانية في مياه الخلبج الفارسي.