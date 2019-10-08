مليونا حاج يصعدون إلى عرفات

الوقت- منذ فجر اليوم بدأ نحو مليوني حاج، أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، وذلك بعد قضائهم يوم التروية في مشعر منى بمكة المكرمة.

ويحرص الحجاج على القدوم إلى مسجد "نمرة"، حيث بني الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع.

ويقع المسجد غربي مشعر عرفات، وشهد عدة توسعات على مر تاريخه، حتى أصبح أول المسجد خارج عرفات، وآخره داخل الصعيد.

وتستمع أفواج الحجيج إلى خطبة عرفات، ثم يصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعاً وقصراً، ليشرعوا بعدها في الدعاء والتضرع حتى غروب الشمس.

ومع مغيب شمس اليوم ينفر الحجيج إلى مزدلفة، ثم يعودون إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير وأداء طواف الإفاضة.