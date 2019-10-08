القناة الإسرائيلية 12: نتنياهو يكذب ... وهناك حرب عقول بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد عملية غوش عتصيون!

الوقت-نفت القناة الإسرائيلية الـ12 ما أعلنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول اقتراب اعتقال قاتل الجندي بمستوطنة عتصيون، مضيفة أن الفلسطينيين المعتقلين في بيت فجار لا علاقة لهم العملية.

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي ضاعف قواته جنوب بيت لحم وشمال الخليل في محاولة لمسابقة الزمن واعتقال المنفذين.

وكانت الصفحات العبرية وصفت ما يحدث جنوب بيت لحم بأنه "حرب عقول"، في إشارة إلى استخدام القوات الإسرائيلية كل ما تملك من تكنولوجيا تجسس ومراقبة وكاميرات وإنذار مبكر وكلاب بوليسية وقوات خاصة وتنصت على الهواتف ومراقبة وملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل اللحاق بمنفذ العملية الذي سبقهم بخطوة واحدة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال نتنياهو إنه تلقى تقارير من جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك"، تفيد بأنه بات قريبا من العثور على منفذي عملية الطعن في "غوش عتصيون" التي قتل فيها جندي إسرائيلي من مستوطنة "إفرات".