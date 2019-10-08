فلسطينيو القدس يحشدون لصلاة العيد في الاقصى

الوقت-قالت هيئاتٌ إسلاميةٌ يوم أمس الجمعة في بيان لها عن إغلاقِ مساجدِ مدينةِ القدسِ المحتلة في أولِ أيامِ عيدِ الأضحى لتكونَ صلاةُ العيد جامعةً في الأقصى وذلكَ رداً على حملةِ المضايقاتِ الصِهيونية.

وقالتِ الهيئةُ الإسلاميةُ العليا ومجلسُ الأوقافَ والشؤونِ الإسلاميةِ ودارُ الإفتاء بالقدسِ إنَ العيدَ هوَ الرباطُ في الاقصى مشيرةً الى اَنَ أهالي بيتِ المقدس وأكنافِهِ سوفَ يقفونَ على قلبِ رجلٍ واحد أمامَ أطماعِ قِطعانِ المستوطنين، داعيةً جميعَ أهلِ فلسطينَ إلى ضرورةِ الزحفِ أولَ أيامِ عيدِ الأضحى نحوَ القدسِ المحتلة.