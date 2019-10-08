عمليتان هجوميتان على مطار أبها بالسعودية

الوقت- قام سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية في اليمن، اليوم السبت، بشن عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة استهدفت مطار أبها الدولي بعسير في السعودية.

ونوه متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: "بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k ".

واشار العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت محطة الوقود بالمطار وأصابت هدفها بدقة عالية، فيما استهدفت العملية الثانية برج المراقبة في المطار وكانت الاصابة دقيقة.

قال إلى أن العمليات تسببت في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار. وأكد متحدث القوات المسلحة هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة التي خلال 48 ساعة الماضية 26 غارة جوية.

إلى ذلك بينت مراكز رصد جوية تحويل مسار رحلة الطائف-أبها إلى مطار جدة الدولي. وكان سلاح الجو المسير قد نفذ، ليل الخميس، عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k .

وأوضح العميد سريع أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وجدد الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا.

يذكر أن سلاح الجو المسير نفذ خلال الثلاثة الأشهر الماضية 60 عملية بمعدل عمليتين كل 72ساعة استهدفت مقرات وقواعد ومنشآت العدو منها 16عملية على مطار أبها و14 عملية على مطار جيزان و11عملية على مطار نجران و9عمليات على قاعدة خميس مشيط.