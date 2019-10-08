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  السبت 8 ذی‌الحجه 1440

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"التهديد الصاروخي" ضربة أنصار الله القاصمة للتحالف إن إجراءات أنصار الله قد دفعت قادة الإمارات إلى فهم حقيقي لظروف الحرب وإدراك أنهم لن يحققوا النصر العسكري، ويجب عليهم الامتناع عن الولوج في هذا المستنقع قبل أن تدمر الصواريخ اليمنية اقتصادهم الزجاجي.

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أخبار

قوات تابعة للإمارات تسيطر على كل معسكرات هادي بعدن

قوات تابعة للإمارات تسيطر على كل معسكرات هادي بعدن

الوقت- سيطرت القوات التابعة للإمارات على كل معسكرات قوات رئيس الحكومة المستقيلة عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن جنوبي اليمن.

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استشهاد يمني وإصابة 4 بقصف لقوى العدوان السعودي على الحديدة الوقت- استشهد يمني وأصيب 4 آخرون اليوم جراء قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي استهدف مدينة الحديدة في خرق جديد لاتفاق وقف اطلاق النار في المحافظة.

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أخبار

الحكومة اللبنانية تعود للانعقاد بعد تعطيلها لـ 3 أسابيع

السبت 8 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
الحكومة اللبنانية تعود للانعقاد بعد تعطيلها لـ 3 أسابيع

الحكومة اللبنانية تعود الى للانعقاد بعد تعطيلها ل 3 أسابيع

الوقت-بعد الاجتماع الخماسي الذي عقد في قصر بعبدا يوم أمس والذي ضم الرئيس ميشال

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الوقت-بعد الاجتماع الخماسي الذي عقد في قصر بعبدا يوم أمس والذي ضم الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط صرح رئيس الحكومة ان المصالحة قد حصلت متمنيا ان تكون قد فتحت صفحة جديدة معلنا ان هناك اجتماعا للحكومة غدا الساعة 11..

وتلا الحريري بيان الاجتماع المالي الذي حصل في بعبدا اليوم قال فيه: “تم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي سنعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة وتساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة. ولقد عبر المجتمعون خلال الاجتماع المالي عن ارتياحهم لجهة تنقية الأجواء السياسية والمصارحة والمصالحة".

ثم تلا بيانا آخر قال فيه: “عقد اجتماع مصارحة ومصالحة في قصر بعبدا، واستنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت وسقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ملابساتها. واستنادا الى القوانين وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".

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