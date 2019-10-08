الحكومة اللبنانية تعود للانعقاد بعد تعطيلها لـ 3 أسابيع

الوقت-بعد الاجتماع الخماسي الذي عقد في قصر بعبدا يوم أمس والذي ضم الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط صرح رئيس الحكومة ان المصالحة قد حصلت متمنيا ان تكون قد فتحت صفحة جديدة معلنا ان هناك اجتماعا للحكومة غدا الساعة 11..

وتلا الحريري بيان الاجتماع المالي الذي حصل في بعبدا اليوم قال فيه: “تم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي سنعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة وتساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة. ولقد عبر المجتمعون خلال الاجتماع المالي عن ارتياحهم لجهة تنقية الأجواء السياسية والمصارحة والمصالحة".

ثم تلا بيانا آخر قال فيه: “عقد اجتماع مصارحة ومصالحة في قصر بعبدا، واستنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت وسقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ملابساتها. واستنادا الى القوانين وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".