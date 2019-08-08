آملي لاريجاني: سلوكيات الأمريكيين نابعة من العجز واليأس والمأزق في سياستهم الخارجية

الوقت- اعتبر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق آملي لاريجاني أن سلوكيات الأمريكيين اللاعقلانية وغير المنطقية نابعة من العجز واليأس والمأزق في سياستهم الخارجية.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن آملي لاريجاني قوله في كلمته خلال اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام “إننا نستنكر سلوكيات الأمريكيين اللاعقلانية وغير المنطقية.. سلوكيات نابعة عن العجز واليأس والمأزق الذي وصلوا إليه في سياستهم الخارجية”.

وتابع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام إن الأمريكيين وصلوا إلى طريق مغلق في سياستهم الخارجية وأحد أوجه هذا المأزق الذي وقعوا فيه هو الحظر الذي فرضوه على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنه تحقيق شيء من تصرفاته غير المنطقية والخارجة عن الأعراف الدولية.

كما جدد آملي لاريجاني التأكيد على أن وحدة وتضامن الإيرانيين وبذل المزيد من الجهد والاعتماد على الطاقات الداخلية واستثمار الأرصدة الوطنية ستتخطى البلاد بها المشاكل التي اختلقتها إدارة ترامب.

ولفت رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى توقيف ناقلة النفط البريطانية لارتكابها مخالفات للقوانين الدولية للملاحة البحرية قائلاً إن هذه الخطوة كانت شجاعة في الحقيقة وكانت ضرورية لتحذير دول مثل بريطانيا وأميركا كي لا يظنوا بأنهم يمتلكون هيمنتهم التي كانت لهم في القرن التاسع عشر وأنه بإمكانهم ممارسة الظلم والجور ضد شعوب العالم.