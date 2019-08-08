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لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟ الوقت- تُحضر تركيا نفسها مجددا لشن حملة عسكرية على شرق الفرات على غرار حملاتها السابقة والتي بدأتها قبل عامين تقريبا تحت مسمى "درع الفرات" ودامت 8 أشهر، وكانت الغاية منها تطهير المنطقة من تنظيم ....

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استشهاد يمني وإصابة 4 بقصف لقوى العدوان السعودي على الحديدة

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في اتصال هاتفي.. بومبيو وابن سلمان يبحثان تطورات وضع المنطقة الوقت- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير خارجيتها، مايك بومبيو، بحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الوضع في المنطقة.

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أخبار

في اتصال هاتفي.. بومبيو وابن سلمان يبحثان تطورات وضع المنطقة

الخميس 6 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
في اتصال هاتفي.. بومبيو وابن سلمان يبحثان تطورات وضع المنطقة
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الوقت- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير خارجيتها، مايك بومبيو، بحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الوضع في المنطقة.

وفي بيان قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "ناقش وزير الخارجية وولي العهد التوتر المتزايد في المنطقة والحاجة لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة في الخليج (الفارسي(.

كذلك ناقش الطرفان القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك "التصدي" لما اعتبرتها هذه الوزارة "اجراءات إيران المزعزعة للاستقرار وحقوق الإنسان" حسب زعمها.

وحسب وزارة الخارجية، فقد شكر بومبيو ولي العهد على "الدعم والمشاركة في العديد من التحديات الإقليمية" وفقاً لما أفادت وكالة سبوتنيك للأنباء.

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مايك بومبيو محمد بن سلمان التوتر المتزايد

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