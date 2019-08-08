الجيش السوري يسيطر بالكامل على قريتي الأربعين والزكاة بحماة

الوقت- استعادت وحدات من الجيش السوري السيطرة الكاملة على بلدتي الأربعين والزكاة بريف حماة الشمالي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن "وحدات من قواتنا العاملة في ريف حماة الشمالي استعادت السيطرة الكاملة على بلدتي /الأربعين والزكاة/ بعد أن خاضت معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية المسلحة وكبدتها خسائر كبيرة في المعدات والأرواح وأجبرتها على الانسحاب باتجاه كفر زيتا واللطامنة".

كما تصدّت وحدات من الجيش في وقت سابق يوم الأربعاء لهجوم كبير للإرهابيين على اتجاه محور الزكاة-حصرايا بريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وتابعت ملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة.

كذلك استعادت وحدات الجيش منذ مطلع الشهر الحالي السيطرة على قريتي تل ملح والجبين وحصرايا بعد عمليات دقيقة ومعارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية.