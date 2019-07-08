اللواء حسين سلامي: نمتلك الاقتدار والجهوزية اللازمة لأي حرب عسكرية

الوقت-قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، "لسنا قلقين من الحرب العسكرية لأننا نمتلك الاقتدار والجهوزية اللازمة ولأن العدو لا يمتلك إرادة الهجوم والحرب العسكرية".

وأعرب اللواء سلامي خلال زيارته التفقدية لسد "ازكلة" ومشروع تنظيم وتطوير مصادر المياه والتربة في محافظة كرمانشاه غرب ايران، عن ارتياحه للتقدم الحاصل بنسبة 75 بالمئة في هذا المشروع وقال: إن هذا المشروع هو أكبر مشروع مائي في هذه المنطقة (غرب البلاد)، ويشمل 5 محافظات في البلاد، ويعدّ رمزاً للعزيمة والتضامن والإرادة المشتركة للحكومة والحرس الثوري في ظل الدعم الخاص من سماحة قائد الثورة الإسلامية تلبية لمطالب المواطنين الاعزاء غرب البلاد.

وتابع: نحن الآن في ظروف الحرب الاقتصادية ونعتبر الجهاد في ساحة البناء امتداداً للدفاع المقدس (في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام على ايران خلال الفترة 1980-1988).

وأضاف اللواء سلامي: إن مشروع تطوير مصادر المياه والتربة في غرب البلاد والعشرات من المشاريع الاستراتيجية الاخرى في الوطن الاسلامي تعد بمثابة عمليات "بيت المقدس" و"الفتح المبين" في الدفاع المقدس الاقتصادي في مواجهة الحظر والحرب الاقتصادية.

واكد بأن الشعور بحالة الحرب تمدنا بالطاقة لتحركات كبرى ومصيرية ، وأضاف: إننا لسنا قلقين من الحرب العسكرية لأننا نمتلك الاقتدار والجهوزية اللازمة ولأن العدو لا يمتلك إرادة الهجوم والحرب العسكرية لذا فإننا نرغب بتعميم مثل هذا المشروع الكبير الذي تنعكس نتائجه الايجابية في حياة المواطنين ومستقبل شبابنا الاعزاء والغيارى، في سائر أنحاء البلاد.

وأوضح بأن الشعب الإيراني جدير بالانتصار في أي حرب ومنها الحرب الاقتصادية وفي الواقع فإن الحروب المفروضة لا ينبغي أن تعود علينا سوى بالانتصار.