كيم جونغ أون: الاختبارات الصاروخية الأخيرة تحذير للمناورات العسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية

الوقت- أكد الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون أن الاختبارات الأخيرة التي أجرتها بلاده لنظام إطلاق صاروخي جديد تشكل تحذيراً لواشنطن وسيئول.

وأجرت كوريا الديمقراطية أمس اختباراً ناجحاً لنظام إطلاق صاروخي جديد تحت إشراف الرئيس كيم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الديمقراطية أن كيم شهد الاختبار الذي برهن "القدرة الحربية للصواريخ الموجهة التكتيكية الجديدة" حيث نوه بنجاح هذه الاختبارات واعتبر أن "هذا الإجراء العسكري شكل مناسبة لتوجيه تحذير مناسب للمناورات العسكرية المشتركة التي تجريها حالياً أمريكا وكوريا الجنوبية".

يذكر أنه قد بدأت أمريكا وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية الاثنين الماضي تتضمن في معظمها محاكاة على الكمبيوتر تهدف إلى اختبار قدرة كوريا الجنوبية في قيادة العمليات في حالة الحرب.

وكان الرئيس كيم أكد الشهر الماضي ضرورة تطوير أسلحة فائقة القوة لمواجهة أي تهديدات والدفاع عن أمن البلاد فيما شددت كوريا الديمقراطية في أكثر من مناسبة على أن كل ما تقوم به يأتي في إطار الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العدائية الأمريكية العلنية.