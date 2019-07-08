روانجي: الحظر على ظريف يكشف أن الإدارة الأمريكية مستاءة من الدبلوماسية وهي أهم المنجزات للحفاظ على السلام

الوقت-أكد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن فرض حظر على وزير الخارجية محمد جواد ظريف هو انتهاك للمبادئ الأساسية الدولية.

قال مجيد تخت روانجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: "حسب إعلان مسؤولي الإدارة الامريكية فإن هذا الحظر لقد فرض بسبب دور ومكانة وزير الخارجية محمد جواد ظريف كمسؤول عن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع: "إن هذا الأمر يكشف جيداً أن الإدارة الأمريكية مستاءة من الدبلوماسية التي هي أحد المنجزات الكبرى للحفاظ على السلام والأمن الدولي".

وأشار إلى أن هذه القيود غير القانونية هي جزء من السياسة العامة الأمريكية في مجال تنفيذ الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني وفرض الضغوط على ممثليه.

واعتبر الإجراء الأمريكي غير القانوني انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقوانين الدبلوماسية لاسيما مبدأ حصانة كبار المسؤولين الأجانب الذي غير قابل للانتهاك ومن ضمن ذلك حصانة وزراء الخارجية كعرف وقانون معترف به عالمياً.

كما اعتبر القيود التي فرضت خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها ظريف الى نيويورك تتعارض مع الكثير من القرارات المتعلقة بالجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة والتي تؤكد على تعهدات أمريكا القانونية المبنية على حفظ مزايا وحصانات الوفود المرسلة الى المنظمة.

كذلك أكد تخت روانجي ضرورة أن يدين المجتمع الدولي سلوك أمريكا غير القانوني، وأن تقوم المنظمة الدولية وأعضاؤها بالوقوف في وجه هذا التصرف عبر الدفاع عن المبادئ الأساسية للقوانين الدولية.