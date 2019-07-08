ظريف: قوة إيران وقدرتها ترتكز على الشعب ولا تستورد أمنها من الخارج

الوقت- قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن قوة إيران وقدرتها ترتكز على الشعب ولا تستورد أمنها من الخارج مشيراً إلى الأموال التي أنفقتها السعودية لتحقيق الأمن لنفسها وقال: "الأموال لم تجلب الأمن للسعودية، بل إنها استخدمت ضدها".

وتابع وزير الخارجية في كلمته بمراسم "حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية" التي عقدت، اليوم الاربعاء، قائلاً: "الإرهاب ليس مهاجمة المدنيين وحسب وإنما تجويع 82 مليون إيراني هو إرهاب أيضاً" .

كما رأى أن الأفكار والمبادئ التي تتبناها إيران ترعب الآخرين وليس سلاحها ونفوذها منوها بالقول: قاموا بتسليح صدام حسين بكل أنواع الأسلحة ولم تكن إيران تمتلك شيئاً، ولكم يحققوا شيئاً .

وأشار إلى أن الأسلحة التي تمتلكها ايران اليوم صنعتها بنفسها واضاف : الحظر الذي فرضوه على إيران دفعها إلى الاعتماد على نفسها في صناعة ما تحتاجه من الأسلحة، أمننا الوطني لم نشترِه من الآخرين وإنما حصلنا عليه بأنفسنا .

وفي جانب آخر من كلمته قال وزير الخارجية إنه لا ينبغي على أولئك الذين صمتوا على مقتل خاشقجي الحديث عن حقوق الإنسان وتابع: منعتم عنّا شراء الصواريخ فصنعناها ومنعتم عنا اليورانيوم المخصب بدرجة 20% فقمنا بتخصيبه، وسنقوم بتوفير كل شيء يمنعوه عنا .