لاريجاني: هناك العديد من القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة يمكن أن تكون أهدافاً محتملة

الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، أن ردّ إيران على أي اعتداء سيكون واسع النطاق.

أشار لاريجاني في كلمة له خلال مراسم يوم الصحفي إلى أن البعض يظن بأن أمريكا تسعى لإشعال حرب مع ايران، قائلاً: من الممكن أن يخلق الكيان الصهيوني وباقي الدول أفكاراً مخيفة لأمريكا من أجل القيام بحرب مع إيران.

وتابع: إن الأمريكيين يدركون جيداً أنهم سيتضررون كثيراً في الاشتباك المحدود وغير المحدود وأن إيران ستردّ عليهم ردّاً واسع النطاق.

كما حذّر لاريجاني من ينوي الاعتداء على إيران بأن هنالك العديد من القواعد العسكرية بالمنطقة التي يوجد فيها الأمريكيون والتي يمكن أن تكون أهدافاً محتملة.