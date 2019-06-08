لاريجاني: هناك العديد من القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة يمكن أن تكون أهدافاً محتملة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 4 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟ الوقت- تُحضر تركيا نفسها مجددا لشن حملة عسكرية على شرق الفرات على غرار حملاتها السابقة والتي بدأتها قبل عامين تقريبا تحت مسمى "درع الفرات" ودامت 8 أشهر، وكانت الغاية منها تطهير المنطقة من تنظيم ....

أمين عام جامعة الأمة العربية: توافق تركي - أمريكي لشرعنة النصرة الوقت- في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" التحليلي - الأخباري مع الأمين العام لجامعة الأمة العربية (الأمة المقاومة) والباحثة والمحللة السياسية الدكتورة هالة الأسعد؛ تم التطرق إلى آخر المستجدات في الشمال السوري وخفايا وكواليس الإتفاق الأمريكي التركي حول دعم جبهة النصرة، والأذرع الخفية الداعمة للإرهاب والعديد من المفاجئات الأخرى. فكان لنا الحوار التالي...

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"! الوقت- يتوالى القلق الإسرائيلي على الجبهة الداخلية فصولاً. فالخشية الإسرائيلية من "حزب الله" تزداد يوماً بعد آخر. آخر فصول هذا القلق تمثّلت بكلام قائد الجبهة الداخليّة في الجيش الإسرائيلي الجنر

تل أبيب تختبر نظام "السهم 3".. فما هي الأهداف والدوافع؟ تم اختبار منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "السهم 3" عدة مرات منذ عام 1996، بتكلفة حوالي 80 مليون دولار لكل اختبار، ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن جميع هذه التجارب قد تمت في ألاسكا. ولكن ثمة قضايا في إنتاج هذا الصاروخ تدعو إلى التشكيك في الأهداف التي أعلنها الکيان الإسرائيلي.

انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟ الوقت- بعد ست سنوات، عُقد اجتماع مشترك لخفر السواحل الإيراني الإماراتي في العاصمة الإيرانية طهران، وحول هذا السياق، أشارت بعض التقارير الاخبارية إلى أن بنكين إماراتيين أبديا استعدادهما للتعاون مع إيران.

أخبار

فضيحة من العيار الثقيل؛ الكشف عن خطة سعودية للإطاحة بحكومة إردوغان

فضيحة من العيار الثقيل؛ الكشف عن خطة سعودية للإطاحة بحكومة إردوغان

الوقت- كشفت صحيفة بريطانية يوم امس الاثنين، عن وثيقة إماراتية تتضمن ما سمته "الخطة الاستراتيجية" للسعودية والتي تهدف إلى الضغط على الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وإضعافه والاطاحة بحكومته...

لاريجاني: هناك العديد من القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة يمكن أن تكون أهدافاً محتملة الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، أن ردّ إيران على أي اعتداء سيكون واسع النطاق.

الجيش السوري يبدأ عملياته العسكرية لتحرير إدلب الوقت- لقد نفذ صبر الحكومة السورية من الانتهاكات المتكررة لعملية وقف إطلاق النار في مدينة "إدلب" التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، ولهذا فلقد أعلن الجيش السوري أنه سيشن معركة شرسة ضد تلك الجماعات التي لا تفهم سوى لغة القوة...

واشنطن تدخل 200 شاحنة وعربة عسكرية إلى مدينة القامشلي دعما لميليشيا “قسد” الانفصالية الوقت- في خرق جديد للقوانين والمواثيق الدولية أدخلت أمريكا إلى مدينة القامشلي بطرق غير شرعية قافلة من عشرات الشاحنات والعربات العسكرية التابعة لما يسمى “التحالف الدولي” وذلك دعما لميليشيات “قسد” الانفصالية التي تحاصر الأهالي وتعتدي عليهم وتسرق النفط في المنطقة الشرقية.

روحاني: المتطرفون الأمريكيون والكيان الصهيوني والرجعية العربية يشكلون مثلث الشر الوقت- وصف الرئيس الايراني حسن روحاني ، المتطرفين الأمريكيين والكيان الصهيوني والرجعية العربية بانهم يشكلون مثلث الشر، ويحاولون بشتى الاساليب اعاقة جهود ايران، مؤكدا ان موقف ايران هو الأمن في مقابل الأمن ، السلام في مقابل السلام ، والنفط في مقابل النفط.

هل سيسمح الصهاينة لـ"ابن سلمان" و"ابن زايد" بالخروج من المجموعة "ب" ؟ الوقت- وفقاً لبعض المؤشرات والاحداث الاخيرة على المستويين الاقليمي والعالمي، فإن احتمال خروج ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" من المجموعة "ب" قد زاد بشكل كبير في الآونة الاخيرة.

كوشنر يبتز دولة عربية جديدة من أجل صفقة القرن فمن هي؟ الوقت- كشف عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" في المغرب، عبد العزيز أفتاتي

الصين تحذّر أمريكا من نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الوقت- وجهت الصين تحذيراً عالي اللهجة الى أمريكا وذلك عقب اعلان الأخيرة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ودعت دول المنطقة لا سيما اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا إلى توخي الحذر.

الجيش السوري يستأنف عملياته في منطقة خفض التصعيد في إدلب الوقت- أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، صباح اليوم في بيان

طهران مستعدة لتطوير التعاون الطبي والصحي مع بيروت الوقت- أعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية “اسحاق جهانغيري” ، يوم أمس

إنكسار زحف لقوى العدوان في عسير الوقت-استطاعت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، يوم أمس الاثنين، من كسر زحف

نتائج اليوم الأول من المرحلة الثالثة لعمليات إرادة النصر الوقت- بدأت في الساعة السادسة من صباح يوم أمس الاثنين 5 اب 2019 المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر

القضاء النيجيري يسمح للشيخ الزكزاكي بالمغادرة للهند برفقة الإستخبارات الوقت- أفادت تقارير نيجيرية صباح اليوم بأن القضاء النيجيري سمح للشيخ

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟ الوقت- تُحضر تركيا نفسها مجددا لشن حملة عسكرية على شرق الفرات على غرار حملاتها السابقة والتي بدأتها قبل عامين تقريبا تحت مسمى "درع الفرات" ودامت 8 أشهر، وكانت الغاية منها تطهير المنطقة من تنظيم ....

اجتماع بغداد الأمني الثلاثي بين العراق ومصر والأردن.. ما الأهداف والأبعاد؟ كان العراق أهم ضحية لداعش في السنوات التي تلت ظهور هذا التنظيم الإرهابي في عام 2013. من ناحية أخرى وعلى عكس بعض البلدان في المنطقة، مثل السعودية التي تدعم الوهابية والإرهاب، يخشى مصر والأردن بشدة انتشار الجماعات المتطرفة في بلدهما.

إيران تعلن توقيع اتفاقية عسكرية بحرية مع روسيا الوقت- أعلن قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي عن توقيع اتفاقية عسكرية بحرية بين إيران وروسيا.

عمليات واسعة لسلاح الجو اليمني المسير تستهدف مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الوقت- نفّذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عمليات واسعة بطائرات قاصف كي 2 استهدفت مطاري أبها ونجران التابعين للنظام السعودي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن بدء المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" الوقت- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الاثنين، عن تفاصيل عملية إرادة النصر الثالثة، مبينة أن العملية تمّت بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية والتحالف الدولي.

انتشار السرطان في الجيش الإسرائيلي والسبب القبة الحديدية الوقت- بين صحفي إسرائيلي، إن 30 جنديا إسرائيليا أصيبوا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية. وقال الصحفي "آدم شافير"، الذي يعمل في القناة (13) الخاصة، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": حسب معلومات أولية، أصيب 30 جنديا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية".

الصحافة العالمية تكشف كيف تقوم الرياض بدفع الملايين لتحسين صورة ولي العهد الوقت- كشفت الصحافة العالمية الامريكية منها والبريطانية كيفية قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدفع الملايين من الدولارت من خزينة الدولة بغية تحسن ما تبقى من صورته أمام الغرب...

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

هل سيسمح الصهاينة لـ"ابن سلمان" و"ابن زايد" بالخروج من المجموعة "ب" ؟

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟

كوشنر يبتز دولة عربية جديدة من أجل صفقة القرن فمن هي؟

القضاء النيجيري يسمح للشيخ الزكزاكي بالمغادرة للهند برفقة الإستخبارات

فضيحة من العيار الثقيل؛ الكشف عن خطة سعودية للإطاحة بحكومة إردوغان

روحاني: المتطرفون الأمريكيون والكيان الصهيوني والرجعية العربية يشكلون مثلث الشر

واشنطن تدخل 200 شاحنة وعربة عسكرية إلى مدينة القامشلي دعما لميليشيا “قسد” الانفصالية

الجيش السوري يستأنف عملياته في منطقة خفض التصعيد في إدلب

نتائج اليوم الأول من المرحلة الثالثة لعمليات إرادة النصر

طهران مستعدة لتطوير التعاون الطبي والصحي مع بيروت

لاريجاني: هناك العديد من القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة يمكن أن تكون أهدافاً محتملة

الجيش السوري يبدأ عملياته العسكرية لتحرير إدلب

الصين تحذّر أمريكا من نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

إنكسار زحف لقوى العدوان في عسير

السعودية النووية والميزان غير المتوازن للأمن القومي الأمريكي والمصالح الشخصية لترامب

القوة الصاروخية اليمنية تضرب بصاروخ باليستي بعيد المدى هدفاً عسكرياً في أقصى شرق السعودية

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"!

ظريف يوقّع سجل التعازي بوفاة الرئيس التونسي

في عملية مشتركة.. سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية تستهدف معسكراً للغزاة والمرتزقة بعدن

هكذا علق ترامب والرئيس المكسيكي على هجوم تكساس؟!

انهيار أبرز مشروعي إعلامي داعم لـ "إسرائيل" في الولايات المتحدة

فشل واشنطن الذريع في بناء التحالف البحري.. الجذور والتأثيرات

الكشف عن صاروخ #بركان3 اليمني الذي استهدف شرق السعودية

انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟

الأمن القومي البرلمانية: أثبتنا بالدليل والمنطق أن توقيف البحرية الإيرانية الناقلة البريطانية مطابق للقانون

إيران تعتزم اطلاق قمر صناعي للاستشعار بدقة أقل من متر واحد

رسمياً برشلونة يعلن رحيل مالكوم إلى زينيت

بالفيديو...شاهد اللحظات الاولى لاستهداف معسكر الجلاء بعدن التابع لقوى العدوان

العميد يحيى سريع: أسرنا أكثر من 40 مرتزقاً بعملية استدراج ناجحة غرب عسير

صفقة القرن: قنبلة موقوتة سترتدّ على أصحابها

فرنسا وبریطانيا تعتزمان إرسال قوات إلى سوريا.. ما الذي يدور خلف الكواليس؟

ما هو مصير الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الحرب القادمة؟

"معرض الشهيد الصماد" إزاحة الستار عن آخر الأسلحة المتطوّرة + صور

بحضور اللواء سلامي.. إزاحة الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية

هل سرّع ترامب من خطوات روسيا والصين نحو الشرق الأوسط؟

"اسرائيل" و اختراق العمق السعودي

تقلیص السفارة الأمريكية في العراق.. مشكلات مالية أم إجراءات أمنيّة؟

الزهار: علينا ترتيب العلاقات مع كل من وقف ويقف مع فلسطين ويعادي الكيان الصهيوني

ما هي أبعاد زيارة حماس إلى موسكو؟

الطائرات المسيّرة اليمنية..هل تجبر الغارات الجوية لـ"أنصار الله" السعودية على تغيير استراتيجيتها في اليمن

الزكزاكي إلى متى.. ومن يقف خلف عدم إطلاق سراحه؟

علاقة مريبة وعلنية بين البحرين وتنظيم القاعدة الارهابي

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي.. ما ظهر وما خفي

"الأزمة المصرية الإثيوبية" ما هو الدور الذي يلعبه الصهاينة وإلى ماذا يطمحون؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

لاريجاني: هناك العديد من القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة يمكن أن تكون أهدافاً محتملة

الثلاثاء 4 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
لاريجاني: هناك العديد من القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة يمكن أن تكون أهدافاً محتملة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، أن ردّ إيران على أي اعتداء سيكون واسع النطاق.

أشار لاريجاني في كلمة له خلال مراسم يوم الصحفي إلى أن البعض يظن بأن أمريكا تسعى لإشعال حرب مع ايران، قائلاً: من الممكن أن يخلق الكيان الصهيوني وباقي الدول أفكاراً مخيفة لأمريكا من أجل القيام بحرب مع إيران.

وتابع: إن الأمريكيين يدركون جيداً أنهم سيتضررون كثيراً في الاشتباك المحدود وغير المحدود وأن إيران ستردّ عليهم ردّاً واسع النطاق.

كما حذّر لاريجاني من ينوي الاعتداء على إيران بأن هنالك العديد من القواعد العسكرية بالمنطقة التي يوجد فيها الأمريكيون والتي يمكن أن تكون أهدافاً محتملة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

علي لاريجاني اعتداء إشعال حرب الرد واسع النطاق

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة