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أخبار

الصين تحذّر أمريكا: سنتخذ إجراءات مضادة في حال نشر واشنطن صواريخ في آسيا

الثلاثاء 4 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
الصين تحذّر أمريكا: سنتخذ إجراءات مضادة في حال نشر واشنطن صواريخ في آسيا
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الوقت- حذّرت الصين أمريكا اليوم من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال أقدمت واشنطن على نشر صواريخ متوسطة المدى يتم إطلاقها من البر في آسيا.

ونقلت رويترز عن فو كونغ المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الصينية قوله للصحفيين إن بكين “لن تقف مكتوفة اليدين .. وفي حال نشرت واشنطن صواريخ في هذا الجزء من العالم على أعتاب الصين سنكون مضطرين لاتخاذ إجراءات مضادة”.

وأضاف "كل شيء سيكون مطروحا على الطاولة إذا سمح حلفاء الولايات المتحدة بنشر الصواريخ".

ودعا فو "جيران الصين إلى التحلي بالحكمة وعدم السماح للولايات المتحدة بنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيهم" وخص بالذكر اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا محذراً من أن ذلك لن يخدم أمنهم القومي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحبت رسمياً في الثاني من الشهر الحالي من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة عام 1987 مع الاتحاد السوفييتي والتي تحظر الصواريخ التي تطلق من البر ويتراوح مداها بين 500 و 5500 كيلومتر فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر السبت الماضي من استراليا أنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا ربما خلال شهور.

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