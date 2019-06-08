الصين تحذّر أمريكا من نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

الوقت- وجهت الصين تحذيراً عالي اللهجة الى أمريكا وذلك عقب اعلان الأخيرة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ودعت دول المنطقة لا سيما اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا إلى توخي الحذر.

وبحسب الوكالة الإعلامية الصينية فان المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية فو كونغ قال "إن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي وستكون مضطرة الى اتخاذ تدابير انتقامية إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن بلاده لا تستطيع تجاهل الوضع بعد خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، محذراً من أن موسكو ستضطر للبدء في تطوير صواريخ مماثلة في حال إكمال الولايات المتحدة تطوير وإنتاج هذه المنظومات.