نتائج اليوم الأول من المرحلة الثالثة لعمليات إرادة النصر

الوقت- بدأت في الساعة السادسة من صباح يوم أمس الاثنين 5 اب 2019 المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال جلولاء وخانقين في محافظة ديالى والمناطق المحطية بها.

وتشارك في هذه العملية قوات الحشد الشعبي، قيادة عمليات ديالى، شمال المقدادية: الوية ٢٤ و٤، شمال جلولاء خانقين: الوية ٢٨، ٢٠، ١١٠، ٢٣. بالاضافة الى مشاركة الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة العمليات وشرطة ديالى، فضلا عن إسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية.

عمليات نينوى: واجب تطهير تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ ابراهيم، حيث شاركت قطعات الحشد، الالوية ٤٠، ٣٠، ٣٣، ١٥، ٢٥، ٤٤، ٥٣ والافواج ١ و٢ و٣ و٦ واقسام القيادة المعنية، بمشاركة الفرقة ٢٠ الجيش العراقي وقوات من شرطة نينوى.

معاونيات الحشد الشعبي المشاركة: الدعم اللوجستي والاستخبارات

المديريات المشاركة: المديرية العامة للعمليات، الهندسة العسكرية، مقاتلة الدروع، الاتصالات، الإعلام، الطبابة، مكافحة المتفجرات، التوجيه العقائدي.

نتائج العملية:

تطهير وتأمين وتفتيش 109 قرى وعدد من البساتين والمزارع والمواقع والمنشآت الحيوية والطرق.

-تدمير 11 مضافة لتنظيم “داعش” الإرهابي كانت تحوي على مواد لوجستية ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، فضلا عن نفق كان يتحصن فيه عناصر التنظيم.

– العثور على معدات لتكرير النفط كان يستخدمها عناصر “داعش”.

– رفع 6 عبوات ناسفة خلال عمليات التطهير.