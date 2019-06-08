القضاء النيجيري يسمح للشيخ الزكزاكي بالمغادرة للهند برفقة الإستخبارات

الوقت- أفادت تقارير نيجيرية صباح اليوم بأن القضاء النيجيري سمح للشيخ ابراهيم الزكزاكي بالمغادرة الى الهند لتلقي العلاج برفقة عناصر الاستخبارات.

وكان وكيل الشيخ زكزاكي وزوجته طلب من الحكومة السماح لهما بالسفر الى الخارج للعلاج، واشار الى ان عين الشيخ الثانية مهددة بعد فقدانه عينه الاولى.

وقال بأن زوجة الشيخ تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتحتاج لاجراء عملية جراحية على الركبة واخرى لاخراج رصاصة من جسدها، اضافة الى معاناتهما جراء اعطائهما غذاء مسموما وحذر من تداعيات وفاتهما في السجن في حال رفضت السلطات الطلب.

وفي سياقٍ متصل، حذر أحد كبارِ الأساقفة في نيجيريا من أن تصرفات الرئيس النيجيري الأخيرة ضد الأقلية الشيعية في البلاد تشكل تهديداً للحرية الدينية في البلاد.