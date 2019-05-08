عمليات واسعة لسلاح الجو اليمني المسير تستهدف مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد

الوقت- نفّذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عمليات واسعة بطائرات قاصف كي 2 استهدفت مطاري أبها ونجران التابعين للنظام السعودي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع إن العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات دون طيار في مطار نجران بعدد من طائرات قاصف كي 2 وكانت الإصابة مباشرة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار بينما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة أما العملية الثالثة فاستهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية ونجحت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وتأتي عمليات الجيش اليمني ردّاً على جرائم العدوان السعودي وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي كان آخرها 21 غارة خلال الـ 48 ساعة الماضية.