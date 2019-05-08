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أخبار

قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن بدء المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"

الإثنين 3 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن بدء المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"
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الوقت- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الاثنين، عن تفاصيل عملية إرادة النصر الثالثة، مبينة أن العملية تمّت بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية والتحالف الدولي.

وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير رشيد يار في بيان، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت بالساعة السادسة من صباح هذا اليوم المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، في مناطق ديالى لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين".

وتابع: "العملية شاركت فيها الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة العمليات وشرطة ديالى و3 الوية في قاطع محور الحشد الشعبي"، مشيرا الى ان "قيادة عمليات نينوى فقد شاركت الفرقة 20 وقوات من شرطة نينوى والحشد العشائري وقيادة محور الحشد الشعبي نينوى بمشاركة 6 الوية لتطهير تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ ابراهيم ومناطق خط اللاين".

مضيفاً: "العملية تمت بإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

يذكر أنه انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، فجر اليوم الاثنين، بعمليات إرادة النصر الثالثة لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق شمال قضائي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول "داعش" وانهاء تهديده.

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قيادة العمليات المشتركة العراق إرادة النصر

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