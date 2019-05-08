انتشار السرطان في الجيش الإسرائيلي والسبب القبة الحديدية

الوقت- بين صحفي إسرائيلي، إن 30 جنديا إسرائيليا أصيبوا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية. وقال الصحفي "آدم شافير"، الذي يعمل في القناة (13) الخاصة، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": حسب معلومات أولية، أصيب 30 جنديا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية".

وأضاف: "يطالب الجنود المصابون بفحص فيما إذا كانت هناك علاقة بين خدمتهم في القبة الحديدية وإصابتهم بمرض السرطان". ولم يرد بيان رسمي من قبل الجيش الإسرائيلي بشأن الموضوع، كما لم تنشر القناة (13) شيئا بخصوصه أيضا. وتعتبر منظومة "القبة الحديدية" منظومة دفاعية مضادة للصواريخ قصيرة المدى.