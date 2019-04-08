شمخاني: قطار (الضغوط القصوى) الأمريكية توقف في (محطة الفشل)

الوقت- وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني استراتيجية أمريكا في ممارسة الضغوط القصوى بأنها آلت الى الفشل ولا سبيل للضالعين بها سوى تنفيذ التعهدات واحترام الحقوق القانونية لإيران.

وفي مقالة بقلم شمخاني ورد فيها: أنه عقب قرار حظر وزير الخارجية محمد جواد ظريف عقب معارضة مقترح ترامب في الدخول بمفاوضات مباشرة دلل على أن قطار (الضغوط القصوى) توقف في (محطة الفشل) ولا سبيل لراكبيها سوى تغيير السكة باتجاه تنفيذ التعهدات واحترام حقوق ايران القانونية.

وتابع: إن ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي واعتماده استراتيجية ممارسة الضغوط القصوى على ايران حاول تثبيت نفسه على أنه يمتلك شخصية مختلفة عبر إذلال منافسيه الداخليين والمجتمع الدولي ونيل الحد الاقصى من المصالح بأدنى حد ممكن من الكلفة عبر اتباع اساليب خاصة.

وأضاف: إن استراتيجية ممارسة الضغوط القصوى تم اعدادها بالتركيز على تقويض اركان قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية أي القيادة والشعب والحرس الثوري والجهاز الدبلوماسي وتم توظيف آلية الحظر باعتبارها الخطوة ذات الكلفة الادنى لاستهداف اركان قوة ايران.

كما اعتبر أن عدم اكتراث الشعب وصموده وتثبيت دعائم اقتصاد البلاد بشكل مستمر وزيادة النشاطات على الصعد الاقليمية والدولية والمواقف الحازمة لقائد الثورة والتي اسفرت عن احباط ترامب في نهجه وزيادة الضغوط الداخلية لمنافسيه والمجتمع الدولي بشكل كبير للغاية.

كذلك اعتبر أن الدبلوماسية الناشطة والمؤثرة للجمهورية الاسلامية الايرانية لاتقبل الحظر وترامب وحلفائه عاجزون عن خنق صوت ايران الحق واعاقة وصوله الى العالم.