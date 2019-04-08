الأمن القومي البرلمانية: أثبتنا بالدليل والمنطق أن توقيف البحرية الإيرانية الناقلة البريطانية مطابق للقانون

الوقت- أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حجة الاسلام " مجتبى ذوالنوري" إلى لقائه سفير بريطانيا لدى طهران وقال: خلال اللقاء أثبتنا بالدليل والمنطق أن توقيف البحرية الإيرانية الناقلة البريطانية مطابق للقانون وأن ايقاف البحرية البريطانية ناقلة النفط الإيراني إجراء غير قانوني.

وتابع ذوالنوري: نظراً لجغرافية الخليج الفارسي وبحر عمان والصخور الموجودة فيه فإن الممر البحري الدولي يمرّ من الحدود السياسية الإيرانية ولا يمكن ان تكون الناقلة البريطانية قد عبرت من تلك المنطقة ومن المؤكد أن توقيفها تم في المياه الاقليمية الايرانية.

وخلال اللقاء أثبتنا أن توقيف الناقلة البريطانية جاء بعد عدة تخلفات صدرت منها وهو إجراء مطابق للقوانين الدولية ولكن توقيف الناقلة الإيرانية كان مغايراً للقوانين الدولية لأن التوقيف تم في المياه الاسبانية.

يذكر أن اللقاء جرى في مجلس الشورى الإسلامي بتاريخ 28 تموز/يوليو الماضي.