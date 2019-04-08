الحكومة الإيرانية: أمريكا توجّه دعوة لظريف للذهاب إلى البيت الأبيض ومن ثم تفرض عليه الحظر!

الوقت- علّق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأحد، على دعوة البيت الأبيض لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، فرض حظر على وزير الخارجية الإيراني خطوة غير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية العالمية، واصفاً مزاعم أمريكا بالرغبة بالتفاوض مع إيران وفرض حظر على وزير خارجيتها بالأمر المثير للسخرية.

وتابع خلال لقائه أحد النواب الأمريكيين: "يوجهون له دعوة للذهاب إلى البيت الابيض ومن ثم يفرضون عليه الحظر فوراً".

وكانت مجلة نيويوركر الامريكية قد أعلنت يوم أمس أن البيت الابيض قد وجه دعوة الى وزير الخارجية الايراني للقاء الرئيس الامريكي.