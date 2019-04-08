هكذا علق ترامب والرئيس المكسيكي على هجوم تكساس؟!

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  الأحد 2 ذی‌الحجه 1440

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عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"! الوقت- يتوالى القلق الإسرائيلي على الجبهة الداخلية فصولاً. فالخشية الإسرائيلية من "حزب الله" تزداد يوماً بعد آخر. آخر فصول هذا القلق تمثّلت بكلام قائد الجبهة الداخليّة في الجيش الإسرائيلي الجنر

تل أبيب تختبر نظام "السهم 3".. فما هي الأهداف والدوافع؟ تم اختبار منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "السهم 3" عدة مرات منذ عام 1996، بتكلفة حوالي 80 مليون دولار لكل اختبار، ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن جميع هذه التجارب قد تمت في ألاسكا. ولكن ثمة قضايا في إنتاج هذا الصاروخ تدعو إلى التشكيك في الأهداف التي أعلنها الکيان الإسرائيلي.

انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟ الوقت- بعد ست سنوات، عُقد اجتماع مشترك لخفر السواحل الإيراني الإماراتي في العاصمة الإيرانية طهران، وحول هذا السياق، أشارت بعض التقارير الاخبارية إلى أن بنكين إماراتيين أبديا استعدادهما للتعاون مع إيران.

السعودية النووية والميزان غير المتوازن للأمن القومي الأمريكي والمصالح الشخصية لترامب بالإضافة إلى تحذير المنتقدين الأمريکيين من خطر انطلاق تنافس نووي خطير في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية المضطربة، فإنهم يشيرون إلى عدم انسجام دخول السعودية إلی النادي النوي العالمي مع مصالح حليف أمريکا الأساسي في المنطقة أي الکيان الإسرائيلي، وتاريخ السعودية المظلم في استخدام الأسلحة التي اشترتها من الغرب في دعم الإرهاب والتطرف أو قتل المدنيين في اليمن.

تطهير المناطق الملوثة في قلب العراق... هل عاد الأمن والأمان فعلاً إلى قرى بغداد ومحافظات صلاح الدين والأنبار + خريطة ميدانية الوقت- شنت القوات العراقية خلال الاسابيع القليلة الماضية العديد من العمليات العسكرية الواسعة على مناطق تقع شمال مدينة بغداد، وشرق محافظة الأنبار وجنوب محافظة صلاح الدين، وتمكنت من تطهير تلك المناطق من عناصر تنظيم داعش الارهابي.

أخبار

شمخاني: قطار (الضغوط القصوى) الأمريكية توقف في (محطة الفشل)

شمخاني: قطار (الضغوط القصوى) الأمريكية توقف في (محطة الفشل)

الوقت- وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني استراتيجية أمريكا في ممارسة الضغوط القصوى بأنها آلت الى الفشل ولا سبيل للضالعين بها سوى تنفيذ التعهدات واحترام الحقوق القانونية لإيران.

الأمن القومي البرلمانية: أثبتنا بالدليل والمنطق أن توقيف البحرية الإيرانية الناقلة البريطانية مطابق للقانون الوقت- أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حجة الاسلام " مجتبى ذوالنوري" إلى لقائه سفير بريطانيا لدى طهران وقال: خلال اللقاء أثبتنا بالدليل والمنطق أن توقيف البحرية الإيرانية الناقلة البريطانية مطابق للقانون وأن ايقاف البحرية البريطانية ناقلة النفط الإيراني إجراء غير قانوني.

الحكومة الإيرانية: أمريكا توجّه دعوة لظريف للذهاب إلى البيت الأبيض ومن ثم تفرض عليه الحظر! الوقت- علّق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأحد، على دعوة البيت الأبيض لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

المالديف تتراجع وتقر بخطئها تجاه قطر! الوقت-قالت صحيفة "ذي إديشن" المالديفية أن المالديف تستعد لإعادة العلاقات

السعودية تمنع أب من احتضان ابنته التي فارقت الحياة! الوقت-نشر الباحث والأكاديمي السعودي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي

فرنسا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في مدينة نانت الوقت- نشرت وكالة رويترز الأمريكية صباح اليوم خبر تناولت فيه قيام الشرطة الفرنسية

حزب الله يبث فيديو من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة! (فيديو) الوقت- قامت قناة المنار اللبنانية بنشر فيديو تابع للإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني

إيران تعتزم اطلاق قمر صناعي للاستشعار بدقة أقل من متر واحد الوقت-نقلت وكالة فارس الإيرانية يوم امس السبت عن مساعد وزير الاتصالات ورئيس

كوريا الشمالية تتحدى ترامب وتجري اختبارات جديدة لنظام إطلاق صاروخ متعدد! كشفت وكالة "يونهاب" الكورية الشمالية صباح اليوم أن كوريا الشمالية اختبرت يوم أمس

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أخبار

هكذا علق ترامب والرئيس المكسيكي على هجوم تكساس؟!

الأحد 2 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
هكذا علق ترامب والرئيس المكسيكي على هجوم تكساس؟!

الوقت- قالت تقارير طبية أمريكية صباح اليوم أن حصيلة ضحايا إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية أمس

الوقت- قالت تقارير طبية أمريكية صباح اليوم أن حصيلة ضحايا إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية أمس

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الوقت- قالت تقارير طبية أمريكية صباح اليوم أن حصيلة ضحايا إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية أمس السبت ارتفعت إلى 20 قتيلا و26 جريحا في حادث وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه عمل جبان، لا يبرر قتل الأبرياء.

وكتب ترامب على "تويتر": "لم يكن إطلاق النار اليوم في إل باسو مأساويا فحسب بل كان عملا جبانا. أقف مع كل شخص في هذا البلد لإدانة عمل الكراهية الذي وقع اليوم. لا توجد أسباب أو أعذار تبرر قتل الأبرياء أبدا".

من جانبه، قال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور إن ثلاثة مكسيكيين بين القتلى وستة ضمن المصابين، معربا عن تعازيه للشعبين المكسيكي والأمريكي في هذه المأساة.

وكان الشاب الأمريكي باتريك كروزياس البالغ 21 عاما، قد أطلق النار على متسوقين في متجر "والمارت" بمدينة إل باسو في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة صباح السبت بالتوقيت المحلي، مخلفا 20 قتيلا و26 جريحا على الأقل، حسب آخر حصيلة رسمية.

وقالت السلطات إن الشرطة ألقت القبض على الجاني بعد عملية أمنية استغرقت 21 دقيقة وأظهر تسجيل مصور اقتياد الشرطة له مكبل اليدين.

وقال غريغ ألين قائد شرطة إل باسو، إن السلطات حصلت على بيان من الجاني يشير إلى أن "هناك رابطا محتملا بين جريمته وفكر كراهية".

وذكرت وسائل إعلام أن المجرم نشر قبل فترة تغريدة على حسابه في "تويتر" أعرب فيها عن دعمه للهجوم المسلح على مسجدي مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، الذي نفذه الأسترالي برانتون تارانت الحامل لفكرة "تفوق العرق الأبيض" في مارس الماضي وأكد أن تصرفاته تهدف لحماية الولايات المتحدة من "الغزو الأجنبي"، الذي يضر بالاقتصاد والثقافة الأمريكيين.

يذكر أن الهجوم استهدف متجرا يقع قرب الحدود الأمريكية المكسيكية، حيث يشكل المكسيكيون الذين يأتون إلى مدينة إل باسو للتسوق، جزءا كبيرا من زوار هذا المتجر.

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أمريكا اطلاق نار عنصرية الحوادث تكساس دونالد ترامب

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