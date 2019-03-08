ظريف: إيران ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي

الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن إيران ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي في الظروف الراهنة.

وفي تصريح له اليوم السبت قال ظريف: "إن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أجمعت على أن أمريكا هي السبب وراء كل التوترات وإن مطالب إيران واضحة ومحددة منذ البداية ولا تتوقع شيئاً يتجاوز الاتفاق".

وتابع: لقد قلنا بأنه لو لم ينفذ الاتفاق النووي بصورة كاملة سنقوم نحن أيضاً بتنفيذه بتلك الصورة الناقصة وبطبيعة الحال فإن جميع إجراءاتنا تأتي في إطار الاتفاق النووي.

ولفت إلى طلب بعض الدول الأعضاء في مجموعة "4+1" لعدم تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزامات الاتفاق النووي من جانب إيران وقال: "إن هذا الموضوع هو من صلاحيات الجمهورية الإسلامية لتتخذ القرار بشأنه ومن المؤكد أنه لو لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي فسيتم اتخاذ هذه الخطوة (الثالثة) في سياق الإجراءات السابقة.