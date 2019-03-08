صاروخ باليستي يمني يستهدف معسكراً للجيش السعودي قبالة نجران

الوقت- ضرب صاروخ باليستي يمني من طراز بدرF، اليوم السبت، معسكراً مستحدثاً للجيش السعودي والمرتزقة قبالة نجران، وأوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وبيّن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً نوع بدر F على معسكر مستحدث للجيش السعودي ومرتزقته جنوبي سقام قبالة نجران.

ووفقاً لموقع "المسيرة نت" قال العميد سريع: "إن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية"، مشيراً إلى أن هذه الضربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة لتجمعاتهم.

وأوضح أن الضربة أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين والمرتزقة وتسببت بحالة إرباك كبيرة في صفوفهم، مشيراً إلى أنه تم نقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران.

كما أكد متحدث القوات المسلحة أن ضرب المعسكر المستحدث للجيش السعودي والمرتزقة يعتبر عملية استباقية كون قوى العدوان كانت تجهز للزحف والتصعيد باتجاه مواقع قواتنا في الحدود.