ظريف: بظل الظروف الحالية سنقدم على خفض الالتزامات بالاتفاق النووي

الوقت- أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم السبت أن الخطوة الثالثة من خفض التعهدات النووية ستنفذ ضمن إطار الاتفاق النووي الموقع بين ايران ومجموعة دول(4+1).

ولفت الى ان “ايران هي الوحيدة التي يحق لها أن تتخذ قرارا بهذا الشأن".

وقال ظريف في حديث له السبت إن “جميع أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي توصلوا إلى إجماع على أن امريكا وراء كل التوترات وأن مطالب إيران كانت محددة وواضحة من البداية ولم تكن لديها توقعات تتجاوز الاتفاق النووي".

وأضاف ظريف “أعلنا انه إذا لم ينفذ الاتفاق النووي من قبل الآخرين بشكل كامل، فسوف ننفذه نحن ايضا بشكل ناقص، وبالطبع كانت جميع إجراءاتنا في إطار الاتفاق النووي".

وأكد ظريف ان “الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات ستنفذ في ظل الظروف الحالية والجمهورية الاسلامية هي الوحيدة التي يحق لها أن تتخذ قرارا بشأن تنفيذها أو عدم تنفيذها".