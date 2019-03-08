إصابة 49 فلسطينياً في جمعة “مجزرة وادي الحمص” شرق قطاع غزة

الوقت- كشفت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الجمعة عن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين عند الحدود مع قطاع غزة.

وقالت في بيان لها انه أصيب 49 مواطناً فلسطينيا بينهم صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، خلال تظاهر الآلاف من المواطنين سلمياً في الجمعة 69 لمسيرة العودة وكسر الحصار في مخيمات العودة الخمسة قبالة السياج الفاصل على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال، قد هدد بان الجنود سيواصلون استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي، وخاصة للذين يقتربون من السياج الفاصل.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار قد دعت المواطنين للمشاركة في الجمعة 69 التي حملت عنوان “مجزرة وادي الحمص".