روحاني: ايران الأولى في العالم في مجال توصيل الغاز إلى المدن والقرى

الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة له، أن بلاده تعد الأولى في العالم في مجال توصيل الغاز إلى المدن والقرى.

واشار وفي كلمته، خلال مراسم تدشين مشاريع لتوصيل الغاز إلى القرى التابعة لمدينة أهر في محافظة ​أذربيجان​ الشرقية (شمال غرب إيران) الى الإنجاز الكبير الذي حققته ​شركة الغاز الوطنية​ الإيرانية في البلاد.

وأوضح بأن عمليات توصيل الغاز مستمرة في مختلف مناطق البلاد، وأنه خلال فترة الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة (السابقة والحالية منذ 6 أعوام) يتم سنويا كمعدل توصيل الغاز إلى 3 آلاف قرية، وهو ما يعد من الإنجازات الكبرى في البلاد.

وتابع الرئيس روحاني بأن القرى والأرياف في البلاد، تشهد حاليا تحولا جيدا من حيث الرفاهية والعدالة الاجتماعية.