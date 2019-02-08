دعوى قضائية ضد "تسلا" بعد وفاة رجل بسبب سيارتها ذاتية القيادة

الوقت- تواجه شركة "​تسلا​" دعوى قضائية من قبل عائلة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا توفي في حادث تحطم سيارة، أثناء استخدام نظام مساعدة السائق المتقدم "Autopilot".

وقد رفعت عائلة جيريمي بيرين بانر دعوى قضائية بسبب الوفاة غير الشرعية، كما تطلب تعويضات تزيد عن 15 ألف دولار.

ويعد بانر رابع شخص يموت أثناء استخدام "Autopilot" ، وعائلته هي الثانية التي تقاضي " تسلا" بسبب حادث مميت يتعلق بهذه التكنولوجيا، ففي شهر ايار، رفعت دعوى قضائية ضد الشركة من قبل عائلة وي هوانغ البالغة من العمر 38 عامًا، والتي توفيت عام 2018 بعد أن تحطمت سيارتها طراز "X" خارج الطريق خلال استخدام "Autopilot".