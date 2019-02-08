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رياضة

رسمياً برشلونة يعلن رحيل مالكوم إلى زينيت

الجمعة 30 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
رسمياً برشلونة يعلن رحيل مالكوم إلى زينيت
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الوقت- انتهت رحلة مالكوم في برشلونة الإسباني سريعاً بعدما أتمّ اللاعب البرازيلي إجراءات انتقاله إلى زينيت سانت بيترسبورغ الروسي بشكل رسمي.

علن برشلونة الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة أنّ لاعبه البرازيلي مالكوم انتقل إلى نادي زينيت الروسي.

وجاء في البيان الذي أعلنه برشلونة: "الاتفاق مع زينيت سانت بيترسبورغ على انتقال مالكوم، الفريق الروسي سوف يدفع 40 مليون يورو+ 5 ملايين متغيرات".

وتمنى برشلونة للاعبه السابق التوفيق في المستقبل كما أشاد بالتزامه وتفانيه خلال الموسم الذي قضاه في صفوف البلوغرانا.

وعانى مالكوم الذي أثار الكثير من الجدل بعدما غيّر وجهته من روما الإيطالي إلى برشلونة في اللحظات الأخيرة عندما كان لاعباً في بوردو الفرنسي، عانى من الجلوس على دكة بدلاء برشلونة وعدم ثقة فالفيردي بإمكانياته.

وشارك مالكوم في 24 مباراة مع برشلونة وسجّل أربعة أهداف كما فاز بلقب الليغا مع فريقه الإسباني والسوبر الإسباني أيضاً.

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