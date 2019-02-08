"القمة الثلاثية” الضامنة لأستانا تنعقد في أيلول/سبتمبر والأطراف توافق على تكوين اللجنة الدستورية

الوقت-قال مدير قسم آسيا وافريقيا في خارجية كازاخستان موكاش سيريكولي أن قمة الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول سوريا (روسيا ، تركيا ، إيران) ستعقد في أيلول/سبتمبر.

وأشار الى أن جولة أو جولتين من المحادثات ستجري في نور سلطان حتى نهاية العام. وقال للصحفيين “حتى نهاية العام هناك جولة او جولتان [من المحادثات] قد تجري. ربما في اكتوبر او نوفمبر، لذلك في سبتمبر سيكون هناك لقاء الثلاثية [الضامنة]”.

وتابع سيريكولي ان اطراف النزاع في سوريا وافقوا على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، قائلاً “كان لديهم خلافات حول بعض المرشحين. لكن يبدو أنهم اتفقوا على تكوين اللجنة الدستورية المستقبلية”.

وفي نفس السياق، أعلن مصدر مطلع مشارك في محادثات استانا، عن عدم التوصل الى اتفاق نهائي حول قائمة اللجنة الدستورية السورية. وقال المصدر”لم يتم التوصل الى اتفاق حول القائمة النهائية للجنة الدستورية السورية وتبقى مسالة آلية العمل واسم واحد عالقين”، مضيفاً أنه “قد يتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية حتى سبتمبر”.