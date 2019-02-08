وكالة الانباء السورية: وقف إطلاق النار في بإدلب شرط تنفيذ اتفاق سوتشي

الوقت-نقلت وكالت الانباء السورية سانا عن مصدر عسكري سوري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل هذا اليوم شرط تطبيق اتفاق سوتشي حول تلك المنطقة.

وبين المصدر أن وقف إطلاق النار يكون “بشريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وعمدت التنظيمات الإرهابية منذ إعلان الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى خرق الاتفاق بشكل مستمر عبر الاعتداء بالقذائف الصاروخية وشن الهجمات على المناطق الآمنة و نقاط الجيش التي تحمي المدنيين فيها ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات معظمهم من الأطفال والنساء ناهيك عن الأضرار المادية في المحاصيل الزراعية والمنازل والبنى التحتية.