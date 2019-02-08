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  الجمعة 30 ذی‌القعده‏ 1440

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أخبار

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة “مجزرة وادي الحمص”

الجمعة 30 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة “مجزرة وادي الحمص”

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الوقت-ينطلق الفلسطينيون اليوم بعد صلاة الجمعة مرة جديدة للمشاركة في فعاليات "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار” قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، في الجمعة الـ 69 للمسيرات التي تحمل عنوان “مجزرة واد الحمص".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة “مجزرة واد الحمص".

وقالت الهيئة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه “إن مسيرات العودة وكسر الحصار وهي تدخل أسبوعها التاسع والستين على التوالي، بطابعها الجماهيري ستحافظ على سلميتها وستواصل خطواتها النضالية المتوالية حتى تحقق أهدافها في التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948".

وأضافت الهيئة العليا “شعبنا الفلسطيني يتعرض لعملية ترانسفير وتطهير عرقي ممنهج، وعدوان صهيوأمريكي همجي متواصل، يستهدف شطب معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية وتهجير سكانها في ظل صمت عربي وتوطؤ دولي وغطاء مطلق من ادارة ترامب الفاشية".

وتقمع قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة الامر الذي ادى لاستشهاد 306 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 31 ألفا بجراح مختلفة، وصل منهم إلى مستشفيات القطاع نحو 17500 جريح.

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فلسطين غزة مسيرات العودة الكبرى الكيان الإسرائيلي. صفقة القرن مجزرة واد الحمص

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