"فورد" تكشف عن النموذج الاختياري لشاحنة "إف 150" الكهربائية الخفيفة

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  الجمعة 30 ذی‌القعده‏ 1440

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انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟

انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟ الوقت- بعد ست سنوات، عُقد اجتماع مشترك لخفر السواحل الإيراني الإماراتي في العاصمة الإيرانية طهران، وحول هذا السياق، أشارت بعض التقارير الاخبارية إلى أن بنكين إماراتيين أبديا استعدادهما للتعاون مع إيران.

تطهير المناطق الملوثة في قلب العراق... هل عاد الأمن والأمان فعلاً إلى قرى بغداد ومحافظات صلاح الدين والأنبار + خريطة ميدانية الوقت- شنت القوات العراقية خلال الاسابيع القليلة الماضية العديد من العمليات العسكرية الواسعة على مناطق تقع شمال مدينة بغداد، وشرق محافظة الأنبار وجنوب محافظة صلاح الدين، وتمكنت من تطهير تلك المناطق من عناصر تنظيم داعش الارهابي.

التعرف على أهم قاعدة جوية سعودية.. هل ستواجه قاعدة الملك خالد مصير مطاري أبها وجازان؟ + صور الوقت- قاعدة الملك خالد الجوية تعتبر القاعدة الجوية الرئيسية في جنوب المملكة العربية السعودية وتنطلق منها معظم الهجمات الصاروخية والجوية على اليمن، وعلى عكس مطاري أبها وجازان، فهي مجهزة أيضًا بأنظمة دفاع "باتريوت".

العلاقات الخارجية لحركة "حماس".. طريق وعرة لمواجهة الحصار والعقوبات الوقت- لطالما أكدت حركة "حماس" على أنها تعمل فقط من أجل مصلحة القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، وأن استراتيجيتها تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وأن أسلحتها تستهدف فقط الاحتلال الصهيوني.

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية إن المحاضرات والدوائر الثقافية والعلمية للحركة الإسلامية في نيجيريا خلال سنوات نشاطها، جعلت نيجيريا ثالث أكبر دولة شيعية، وأصبح هذا سببًا رئيسيًا لخوف الحكومة النيجيرية والحكومات العربية والکيان الإسرائيلي، فبدأوا في وضع الأسس لتقييد وقمع الشيعة النيجيريين.

أخبار

القوة الصاروخية اليمنية تضرب بصاروخ باليستي بعيد المدى هدفاً عسكرياً في أقصى شرق السعودية

القوة الصاروخية اليمنية تضرب بصاروخ باليستي بعيد المدى هدفاً عسكرياً في أقصى شرق السعودية

الوقت- ضربت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، بصاروخ باليستي بعيد المدى وللمرة الأولى هدفاً عسكرياً في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية.

موسوي: الأمريكيون يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته في التفاوض الوقت-أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في ردّه على فرض العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الامريكيين يخشون بشدة من منطق ظريف ومهاراته في المفاوضات.

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على ظريف الوقت- فرضت الحكومة الأمريكية الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

جولة جديدة من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا الوقت-بدأت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان اليوم الجولة الـ 13 من المحادثات حول تسوية الأزمة في سوريا بصيغة أستانا بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري والوفود الأخرى.

في عملية مشتركة.. سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية تستهدف معسكراً للغزاة والمرتزقة بعدن الوقت- نفّذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، عملية مشتركة استهدفت معسكر الجلاء التابع للغزاة والمرتزقة بعدن جنوب البلاد.

ظريف يوقّع سجل التعازي بوفاة الرئيس التونسي الوقت- وقّع وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء بمقرّ سفارة تونس في طهران، على سجل التعازي بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

السفير الإيراني في لندن: على بريطانيا الإفراج عن الناقلة "غريس 1" بأسرع وقت الوقت- طالب السفير الايراني في لندن "حميد بعيدي نجاد"، السلطات البريطانية بالإفراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1" المحتجزة في مضيق جبل طارق، في أسرع وقت ممكن.

الخارجية الكازاخستانية: جميع المشاركين في محادثات أستانا حول سوريا سيحضرون الاجتماع المقبل الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن جميع المشاركين في محادثات أستانا حول سوريا سيحضرون الاجتماع المقبل والذي سيعقد في العاصمة الكازاخستانية في الأول والثاني من آب المقبل.

قائد الجيش اللبناني: مستمرون بمواجهة أطماع العدو الإسرائيلي الوقت- أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون استمرار الجيش في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي وفي التصدي للإرهاب بمختلف أشكاله.

العميد يحيى سريع: أسرنا أكثر من 40 مرتزقاً بعملية استدراج ناجحة غرب عسير الوقت- كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن أسر أكثر من 40 مرتزقاً للجيش السعودي بعملية استدراج ناجحة قبالة قطاع الدائر غرب عسير.

"محمد عليان" طفل فلسطيني بعمر 3 سنوات مطلوب لـ"إسرائيل" ما هي تهمته؟ الوقت- ذوو الطفل الفلسطيني محمد عليان يصطحبونه إلى التحقيق لدى كيان الاحتلال بعد استدعائه بالقدس المحتلة بزعم أنه قام برجم جنود الاحتلال بالحجارة.

التظاهرات تعمّ المدن السودانية تنديداً بمذبحة مدينة الأُبيض الوقت-خرجت تظاهرات في العديد من المدن السودانية للتنديد بمقتل وإصابة عدد من الطلاب خلال تظاهرة لهم في مدينة الأبيض.

بعيدي نجاد: إيران ترفض مقترح تبادل ناقلتي النفط مع بريطانيا الوقت-أكد السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد رفض إيران مبادلة ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها مع ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها لندن بشكل غير قانوني.

منظمة التحرير تدين الصمت الدولي تجاه انتهاك الاحتلال حقوق أطفال فلسطين الوقت-أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الصمت الدولي تجاه جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أطفال فلسطين والتي كان آخرها استدعاء الطفل محمد ربيع عليان البالغ من العمر أربع سنوات من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة للتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة.

الحرارة الشديدة تودي بحياة 11 يابانياً بأسبوع واحد الوقت- أفادت هيئة الإطفاء الرئيسة في اليابان، الثلاثاء، بمصرع 11 شخصاً خلال أسبوع واحد بسبب الحرارة الشديدة التي ضربت الأراضي اليابانية كلها.

عباس موسوي: العمل الإجرامي السعودي في صعدة باليمن وحشي وغير إنساني الوقت- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم الإجرامي لتحالف العدوان السعودي على أحد الأسواق في محافظة صعدة في اليمن.

السفير الإيراني في العراق: الجامعات الإيرانية مستعدة للتعاون العلمي مع الجامعات العراقية الوقت-التقى السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، في بغداد، رئيس جامعة تكريت العراقية جهاد ذياب.

طيران تحالف العدوان السعودي يشن 9 غارات على مديرية سنحان بصنعاء الوقت- شن طيران تحالف العدوان السعودي صباح اليوم تسع غارات على مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها ويوقف الملاحة الجوية فيه الوقت-نفذ سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم عملية واسعة استهدفت مطار أبها التابع للعدوان السعودي بعدد من طائرات قاصف كي 2 ما أدّى إلى تعطيل الملاحة الجوية فيه.

اللواء رشيد: إطالة زمن الحروب وتوسيعها سببه تأثير مختلف عوامل الحساب المغلوط الوقت- قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء "غلام علي رشيد": إن مصير الحرب المستقبلية المحتملة سوف يحدده اتساع ساحات القتال وعنصر الزمن.

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"فورد" تكشف عن النموذج الاختياري لشاحنة "إف 150" الكهربائية الخفيفة

الخميس 29 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
"فورد" تكشف عن النموذج الاختياري لشاحنة "إف 150" الكهربائية الخفيفة
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الوقت- كشفت شركة "فورد موتور كورب"، ثاني أكبر منتج سيارات في ​الولايات المتحدة​، عن النموذج الاختباري للنسخة الكهربائية من شاحنتها الخفيفة "إف 150" التي تعتزم تطويرها، عبر مقطع فيديو يظهر قدرة الشاحنة على جر ما يصل إلى 1.25 مليون رطل.

ولفت موقع "موتور تريند دوت كوم" المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن "ليندا شانغ" كبيرة مهندسي قطاع ​الشاحنات​ "إف 150"، قادت النموذج الاختباري للشاحنة الكهربائية وهي تجر 10 عربات قطارات ذات طابقين، مع زيادة 42 شاحنة عادية من طراز "إف 150" في تجربة ثانية، إلى عربات ​القطارات​، كي يزيد وزن الحمولة التي تجرها الشاحنة الكهربائية.

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فورد سيارات كهربائية

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