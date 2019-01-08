"فورد" تكشف عن النموذج الاختياري لشاحنة "إف 150" الكهربائية الخفيفة

الوقت- كشفت شركة "فورد موتور كورب"، ثاني أكبر منتج سيارات في ​الولايات المتحدة​، عن النموذج الاختباري للنسخة الكهربائية من شاحنتها الخفيفة "إف 150" التي تعتزم تطويرها، عبر مقطع فيديو يظهر قدرة الشاحنة على جر ما يصل إلى 1.25 مليون رطل.

ولفت موقع "موتور تريند دوت كوم" المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن "ليندا شانغ" كبيرة مهندسي قطاع ​الشاحنات​ "إف 150"، قادت النموذج الاختباري للشاحنة الكهربائية وهي تجر 10 عربات قطارات ذات طابقين، مع زيادة 42 شاحنة عادية من طراز "إف 150" في تجربة ثانية، إلى عربات ​القطارات​، كي يزيد وزن الحمولة التي تجرها الشاحنة الكهربائية.