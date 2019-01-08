تقرير: زيادة معدل هجمات البرمجيات المالية الخبيثة خلال 2019

الوقت- وجد تقرير جديد أن هجمات التصيد الاحتيالي لا تزال تشكل أكبر تهديد لمنظمات ​الخدمات المالية​ والعملاء، ووجدت الدراسة التي أجراها مزود شبكات التوصيل السحابي "Akamai Technologies" أن 50% من جميع المنظمات المتأثرة بمجالات التصيد الاحتيالي كانت من ​قطاع الخدمات​ المالية.

وأشار اتلقرير الى ان الهدف من التصيد الاحتيالى هو خداع المستخدمين لاستلام رسالة بريد إلكتروني ضارة لفتحها والتعامل معها، حيث يخدع "مرسل" البريد الإلكترونى الضحية ليبدو وكأنه قد تم إرساله من مصدر موثوق، كما قد يمتلك البريد الإلكتروني المخادع مرفقًا ضارًا، مثل مستند "PDF" أو "Word"، والذي بمجرد فتحه سيضر بجهاز ​الكمبيوتر​ الخاص بالمستخدم.

وأضاف التقرير أنه بين 2 كانون الاول 2018 و4 ايار 2019، تم اكتشاف ما يقرب من 200 ألف هجمة تصيد، ومن هذه الهجمات، استهدف 66% من المستهلكين مباشرة، كما رفع الخصوم أيضًا هجمات حشو أوراق الاعتماد بما يصل إلى 3.5 مليار محاولة خلال فترة 18 شهرًا (من تشرين الثاني 2017 إلى نيسان 2019(