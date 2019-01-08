المحكمة الرياضية تلغي قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الوقت- أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، الأربعاء، إلغاء قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد المغربي، في إياب دوري أبطال أفريقيا 2018-2019.

وجاء قرار المحكمة بإلغاء قرار تنفيذية الكاف، لاعتبار اللجنة التنفيذية، جهة غير مختصة بإصدار قرارات لإعادة المباريات.

كما قررت المحكمة رفض طلب نادي الوداد باعتباره فائزًا بالمباراة، إضافة إلى استمرار النظر بشأن طلب الإعادة من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار قرارت الكاف.

وأخيرًا قررت إعادة الأمر والأحداث التي شهدها ملعب رادس، الذي استضاف مباراة الإياب يوم 31 مايو / آيار الماضي، إلى هيئات الكاف المختصة للنظر في الأمر.

وكان نادي الترجي الرياضي التونسي، قد أثار الجدل بإعلانه أنه توج رسميًا باللقب، على حساب الوداد المغربي، وفقًا لحكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قبل أن تصدر المحكمة بيانها التوضيحي للقرار.

وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 31 مايو / آيار الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.

وألغى جاساما اللقاء، وكان الترجي متقدمًا بهدف الجزائري يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع نادي الترجي للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية.