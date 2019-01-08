القوة الصاروخية اليمنية تضرب بصاروخ باليستي بعيد المدى هدفاً عسكرياً في أقصى شرق السعودية

الوقت- ضربت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، بصاروخ باليستي بعيد المدى وللمرة الأولى هدفاً عسكرياً في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية.

وفي بيان قال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع: "بفضل الله وتوفيقه القوة الصاروخية أطلقت صباح اليوم صاروخاً باليستياً متطوّراً بعيد المدى باتجاه هدف عسكري مهم في العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية".

وأكد على أن هذا الاستهداف يأتي ردّاً على جرائم العدوان وحصاره وتماديه في عدوانه وسفكه للدم اليمني.

وجدد العميد يحيى سريع دعوته للشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافاً مشروعة لنا.

وأضاف: القوات المسلحة تجدد دعوتها لكل الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافاً مشروعة لنا وقد يطولها الاستهداف في أي لحظة طالما استمر العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية.

ولفت ناطق القوات المسلحة إلى أنه سيتم الكشف في مؤتمر صحفي قريب تفاصيل العملية وتفاصيل عن الصاروخ الجديد.