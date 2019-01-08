موسوي: الأمريكيون يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته في التفاوض

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  الخميس 29 ذی‌القعده‏ 1440

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تطهير المناطق الملوثة في قلب العراق... هل عاد الأمن والأمان فعلاً إلى قرى بغداد ومحافظات صلاح الدين والأنبار + خريطة ميدانية الوقت- شنت القوات العراقية خلال الاسابيع القليلة الماضية العديد من العمليات العسكرية الواسعة على مناطق تقع شمال مدينة بغداد، وشرق محافظة الأنبار وجنوب محافظة صلاح الدين، وتمكنت من تطهير تلك المناطق من عناصر تنظيم داعش الارهابي.

العلاقات الخارجية لحركة "حماس".. طريق وعرة لمواجهة الحصار والعقوبات الوقت- لطالما أكدت حركة "حماس" على أنها تعمل فقط من أجل مصلحة القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، وأن استراتيجيتها تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وأن أسلحتها تستهدف فقط الاحتلال الصهيوني.

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية إن المحاضرات والدوائر الثقافية والعلمية للحركة الإسلامية في نيجيريا خلال سنوات نشاطها، جعلت نيجيريا ثالث أكبر دولة شيعية، وأصبح هذا سببًا رئيسيًا لخوف الحكومة النيجيرية والحكومات العربية والکيان الإسرائيلي، فبدأوا في وضع الأسس لتقييد وقمع الشيعة النيجيريين.

باقر درويش: أدلة تدين الملك بالتورط مع القاعدة.. hنتهاكات حقوق الإنسان على عينك يا تاجر !! في حوار أجراه موقع الوقت - التحليلي الإخباري مع الكاتب والحقوقي المخضرم ورئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان. تم التطرق إلى خفايا وكواليس إعدام الشابين البحرينيّن والأسباب التي تقبع وراء تنفيذ هذه الجريمة بالإضافة إلى الكشف عن الأيدي السوداء للسعودية وأذنابها

"بن علوي" في إيران حاملاً رسالة الانفراج الهدف الآخر من هذه الزيارة هو قضية اليمن، والمشاكل والأزمات التي تواجهها السعودية والإمارات في هذه الحرب، إذ تفيد الأنباء حالياً بأنهم يبحثون عن وسيلة لإنقاذ أنفسهم من هذه الأزمة ووضع حد لها.

أخبار

القوة الصاروخية اليمنية تضرب بصاروخ باليستي بعيد المدى هدفاً عسكرياً في أقصى شرق السعودية

القوة الصاروخية اليمنية تضرب بصاروخ باليستي بعيد المدى هدفاً عسكرياً في أقصى شرق السعودية

الوقت- ضربت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، بصاروخ باليستي بعيد المدى وللمرة الأولى هدفاً عسكرياً في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية.

موسوي: الأمريكيون يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته في التفاوض الوقت-أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في ردّه على فرض العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الامريكيين يخشون بشدة من منطق ظريف ومهاراته في المفاوضات.

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على ظريف الوقت- فرضت الحكومة الأمريكية الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

جولة جديدة من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا الوقت-بدأت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان اليوم الجولة الـ 13 من المحادثات حول تسوية الأزمة في سوريا بصيغة أستانا بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري والوفود الأخرى.

في عملية مشتركة.. سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية تستهدف معسكراً للغزاة والمرتزقة بعدن الوقت- نفّذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، عملية مشتركة استهدفت معسكر الجلاء التابع للغزاة والمرتزقة بعدن جنوب البلاد.

ظريف يوقّع سجل التعازي بوفاة الرئيس التونسي الوقت- وقّع وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء بمقرّ سفارة تونس في طهران، على سجل التعازي بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

السفير الإيراني في لندن: على بريطانيا الإفراج عن الناقلة "غريس 1" بأسرع وقت الوقت- طالب السفير الايراني في لندن "حميد بعيدي نجاد"، السلطات البريطانية بالإفراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1" المحتجزة في مضيق جبل طارق، في أسرع وقت ممكن.

الخارجية الكازاخستانية: جميع المشاركين في محادثات أستانا حول سوريا سيحضرون الاجتماع المقبل الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن جميع المشاركين في محادثات أستانا حول سوريا سيحضرون الاجتماع المقبل والذي سيعقد في العاصمة الكازاخستانية في الأول والثاني من آب المقبل.

قائد الجيش اللبناني: مستمرون بمواجهة أطماع العدو الإسرائيلي الوقت- أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون استمرار الجيش في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي وفي التصدي للإرهاب بمختلف أشكاله.

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التظاهرات تعمّ المدن السودانية تنديداً بمذبحة مدينة الأُبيض الوقت-خرجت تظاهرات في العديد من المدن السودانية للتنديد بمقتل وإصابة عدد من الطلاب خلال تظاهرة لهم في مدينة الأبيض.

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أخبار

موسوي: الأمريكيون يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته في التفاوض

الخميس 29 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
موسوي: الأمريكيون يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته في التفاوض
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الوقت-أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في ردّه على فرض العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الامريكيين يخشون بشدة من منطق ظريف ومهاراته في المفاوضات.

كتب موسوي في تغريدة له على "تويتر" ردّاً على  قرار أمريكا في  فرض الحظر على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جاء فيه : "إن ذروة التناقضات والحماقة  لقادة أمريكا هي أنهم كانوا يعتبرون الدكتور ظريف لا يتمتع بالدور  في السياسة الإيرانية  إلا أنهم  في الوقت نفسه يقومون بفرض الحظر عليه بمنتهى الحماقة! ".

وتابع: إن الأمريكيين يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته في التفاوض.

 وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، عن فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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عباس موسوي العقوبات الأمريكية محمد جواد ظريف منطق ظريف المفاوضات

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