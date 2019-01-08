موسوي: الأمريكيون يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته في التفاوض

الوقت-أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في ردّه على فرض العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الامريكيين يخشون بشدة من منطق ظريف ومهاراته في المفاوضات.

كتب موسوي في تغريدة له على "تويتر" ردّاً على قرار أمريكا في فرض الحظر على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جاء فيه : "إن ذروة التناقضات والحماقة لقادة أمريكا هي أنهم كانوا يعتبرون الدكتور ظريف لا يتمتع بالدور في السياسة الإيرانية إلا أنهم في الوقت نفسه يقومون بفرض الحظر عليه بمنتهى الحماقة! ".

وتابع: إن الأمريكيين يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته في التفاوض.

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، عن فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.