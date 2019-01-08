في عملية مشتركة.. سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية تستهدف معسكراً للغزاة والمرتزقة بعدن

الوقت- نفّذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، عملية مشتركة استهدفت معسكر الجلاء التابع للغزاة والمرتزقة بعدن جنوب البلاد.

وبيّن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن "العملية المشتركة باتجاه معسكر الجلاء بعدن استهدفت عرضاً عسكرياً للغزاة والمرتزقة، وكانت الإصابة دقيقة".

وأوضح العميد سريع أنه تم "استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف 2k وصاروخ بالستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن".

وأكد متحدث الرسمي للقوات المسلحة أنه نتج عن العمليةِ مصرعُ وإصابةُ العشرات من الغزاة ومرتزقتهم بينهم قيادات، وتسبّبت في حالة إرباك كبيرة في صفوفهم.

ولفت إلى أن "العرض العسكري الذي تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز".

يذكر أن سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، كان قد شن في الثالث من شهر يونيو الماضي، هجوماً بطائرة قاصف 2K استهدف عرضاً عسكرياً للغزاة والمرتزقة في معسكر رأس عباس بمحافظة عدن الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي.