محافظ بنك انكلترا يحذر من إفلاس الشركات التي تتجاهل التغير المناخي

الوقت- قال محافظ بنك إنكلترا مارك كارني إن الشركات التي تفشل في التكيف مع تغير المناخ سوف تنهار، بينما تجنى الأخرى الأرباح من تمويل الاستثمار صديق البيئة.

وأضاف كارني ان "الشركات التي لا تتكيف مع التغيرات المناخية بما في ذلك الشركات في النظام المالي سوف تتعرض للإفلاس دون شك".

وتحدث كارني الذي سيتنحى عن بنك إنجلترا في نهاية كانون الثاني كثيراً عن مخاطر تغير المناخ بحجة أنها تقع ضمن اختصاصه بسبب المخاطر التي يشكلها على استقرار النظام المالي.

وأوضح كارني: "ما يحتاج النظام الرأسمالي إلى فعله هو إدارة المخاطر المحيطة بتغير المناخ، والاستعداد للوتيرة المختلفة للتكيف".