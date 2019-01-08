"فيسبوك" تبحث مع "نتفليكس" و"ديزني" إمكانية دعم جهاز الدردشة عبر التلفزيون

الوقت- تواصلت "فيسبوك" مع "نتفليكس" و"والت ديزني" وشركات أخرى حول إمكانية دعم خدمات البث على جهاز "فيسبوك" جديد لإجراء مكالمات الفيديو عبر أجهزة التلفزيون، وفقاً لتقرير لـ "زي إنفورميشن".
وقال التقرير إن شركة التواصل الاجتماعي تناقشت أيضا مع كل من "هولو" و"إتش بي أو" و"أمازون دوت كوم" بخصوص هذا الشأن.
وأشار إلى أن الجهاز - الذي تنوي الشركة إطلاقه هذا الخريف - سوف يستخدم نفس تقنية الاتصال المرئي الموجودة في "بورتال"، وسيأتي الجهاز الجديد - الذي يطلق عليه اسم "كاتالينا" - مزودًا أيضًا بخدمات الفيديو عن بُعد والبث على غرار "آبل تي في".