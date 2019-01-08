"فيسبوك" تبحث مع "نتفليكس" و"ديزني" إمكانية دعم جهاز الدردشة عبر التلفزيون

الوقت- تواصلت "فيسبوك" مع "​نتفليكس​" و"والت ​ديزني"​ وشركات أخرى حول إمكانية دعم خدمات البث على جهاز "فيسبوك" جديد لإجراء مكالمات الفيديو عبر أجهزة ​التلفزيون​، وفقاً لتقرير لـ "زي إنفورميشن".

وقال التقرير إن شركة التواصل الاجتماعي تناقشت أيضا مع كل من "هولو" و"إتش بي أو" و"أمازون دوت كوم" بخصوص هذا الشأن.

وأشار إلى أن الجهاز - الذي تنوي الشركة إطلاقه هذا الخريف - سوف يستخدم نفس تقنية الاتصال المرئي الموجودة في "بورتال"، وسيأتي الجهاز الجديد - الذي يطلق عليه اسم "كاتالينا" - مزودًا أيضًا بخدمات الفيديو عن بُعد والبث على غرار "​آبل​ تي في".