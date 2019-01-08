"تسلا" ترفع مبيعاتها بالسوق الصينية الى 1.47 مليار دولار

الوقت- نجحت شركة "​تسلا​" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، في رفع نسبة مبيعاتها بالسوق الصينية الى 1.47 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2019.

وبذلك سجلت ارتفاعاً بنسبة 41.8% في معدل مبيعات الشركة بالمقارنة بمعدل مبيعاتها بالسوق الصينية في الوقت نفسه العام الماضي.

ولفتت الوثيقة تابعة للجنة الأميركية للأوراق المالية والبورصات، الى ان ارباح الشركة في الربع الاول من 2019 وصلت الى 0.78 مليار دولار بارتفاع بنسبة 53.3%، في حين حققت في الربع الثاني أرباحاَ بقيمة 0.69 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 30.9%.